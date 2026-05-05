Arsenal y el Atlético de Madrid se enfrentan este martes 5 de mayo, desde las 13:00 horas del Tiempo de Centro de México (3 p.m. ET / 12 p.m. PT) , en el Emirates Stadium de Londres por la vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League 2025-26. ¿Quieres saber en qué canal transmiten el juego de la Liga de Campeones? Aquí te contamos todos los detalles para seguirlo desde tu móvil, computadora, tableta o Smart TV.

En Estados Unidos y Puerto Rico, el partido entre Arsenal y Atlético de Madrid podrá verse en streaming a través de Paramount+, TUDN, ViX, DAZN y Amazon Prime Video. En México, la transmisión estará disponible por FOX One y Amazon Prime Video.

Para los países de Latinoamérica —entre ellos Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela— el encuentro Arsenal FC vs. Atlético de Madrid será televisado por ESPN, ESPN 2 y también estará disponible en Disney Plus; FOX Sports realizará una cobertura especial en Argentina.

En España, la cobertura del duelo correrá por cuenta de Movistar Liga de Campeones, Movistar+ y Movistar Plus+, que ofrecerán la señal en directo del enfrentamiento entre Arsenal FC y Club Atlético de Madrid.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Arsenal vs. Atlético de Madrid por la Champions League 2026?

Países Horarios Canales TV / Streaming España 21:00 Movistar Plus, Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones 1 Estados Unidos 3 p.m. ET / 12 p.m. PT TUDN, ViX, Paramount Plus, Amazon Prime Video y DAZN México 13:00 TNT Sports y HBO Max Costa Rica 13:00 ESPN y Disney Plus Premium El Salvador 13:00 ESPN y Disney Plus Premium Nicaragua 13:00 ESPN y Disney Plus Premium Honduras 13:00 ESPN y Disney Plus Premium Guatemala 13:00 ESPN y Disney Plus Premium Colombia 14:00 ESPN y Disney Plus Premium Ecuador 14:00 ESPN y Disney Plus Premium Panamá 14:00 ESPN y Disney Plus Premium Perú 14:00 ESPN y Disney Plus Premium Cuba 15:00 Tele Rebelde Canadá 15:00 DAZN y Amazon Prime Video Puerto Rico 15:00 ViX Rep. Dominicana 15:00 ESPN y Disney Plus Premium Bolivia 15:00 ESPN y Disney Plus Premium Venezuela 15:00 ESPN y Disney Plus Premium Paraguay 15:00 ESPN, FOX Sports y Disney Plus Premium Chile 15:00 ESPN y Disney Plus Premium Argentina 16:00 ESPN, FOX Sports y Disney Plus Premium Uruguay 16:00 ESPN y Disney Plus Premium Brasil 16:00 Zapping, Claro TV, Max, Sky Plus, Vivo Play, TNT Sports y TNT Go Reino Unido 20:00 Discovery+, Amazon Prime Video, Discovery+ App y TNT Sports 2 Alemania 21:00 DAZN, Sky Go, WOW, Amazon Prime Video y DAZN1 Francia 21:00 Free, myCANAL, Canal+, Sport y Canal+ Live 3 Italia 21:00 Sky Go, NOW TV, Sky Sport 254 y Sky Sport Max

¿En qué canal transmiten Atlético de Madrid vs. Arsenal FC EN VIVO por Champions League 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido Atlético de Madrid vs. Arsenal FC por la Champions League 2026 se podrá ver en vivo con narración en español mediante TUDN y la plataforma ViX, mientras que en inglés estará disponible en el servicio de streaming Paramount+; además, DAZN y Amazon Prime Video también ofrecerán la transmisión oficial del encuentro en territorio estadounidense, tanto en Smart TV como en dispositivos móviles.

TUDN

ViX

Paramount+

DAZN

Amazon Prime Video

¿En qué canal transmiten Atlético de Madrid vs. Arsenal FC EN VIVO por Champions League 2026 en Puerto Rico?

En Puerto Rico, los aficionados podrán seguir el partido Atlético de Madrid vs. Arsenal FC por la Champions League 2026 a través de la señal de ViX, plataforma que cuenta con los derechos oficiales para transmitir el encuentro en vivo y online para el público puertorriqueño.

ViX

¿En qué canal transmiten Atlético de Madrid vs. Arsenal FC EN VIVO por Champions League 2026 en Canadá?

En Canadá, el duelo entre Atlético de Madrid y Arsenal FC por la Champions League 2026 se verá EN VIVO a través de DAZN y Amazon Prime Video, servicios de streaming que emitirán el partido en exclusividad para el territorio canadiense.

DAZN

Amazon Prime Video

¿En qué canal transmiten Atlético de Madrid vs. Arsenal FC EN VIVO por Champions League 2026 en España?

En España, el partido Atlético de Madrid vs. Arsenal FC por la Champions League 2026 se transmitirá en directo a través de Movistar Liga de Campeones y las señales de Movistar+ y Movistar Plus+, que ofrecerán la cobertura completa del encuentro desde Madrid.

Movistar Liga de Campeones

Movistar+

Movistar Plus+

¿En qué canal transmiten Atlético de Madrid vs. Arsenal FC EN VIVO por Champions League 2026 en México?

En México, el partido Atlético de Madrid vs. Arsenal FC por la Champions League 2026 será transmitido EN VIVO por FOX One en TV de paga, mientras que en streaming se podrá ver mediante Amazon Prime Video, plataforma que cuenta con los derechos del torneo europeo para el territorio mexicano.

FOX One

Amazon Prime Video

¿En qué canal transmiten Atlético de Madrid vs. Arsenal FC EN VIVO por Champions League 2026 en Argentina?

En Argentina, el Atlético de Madrid vs. Arsenal FC por la Champions League 2026 se verá EN VIVO a través de ESPN en televisión por cable y satélite, mientras que FOX Sports también brindará una cobertura especial del partido; además, el duelo estará disponible en streaming por Disney Plus Premium, que comparte los derechos con ESPN para la región.

ESPN

FOX Sports

Disney Plus Premium

¿En qué canal transmiten Atlético de Madrid vs. Arsenal FC EN VIVO por Champions League 2026 en Bolivia?

En Bolivia, el partido Atlético de Madrid vs. Arsenal FC por la Champions League 2026 se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos de la competencia para el país, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney Plus Premium.

ESPN

Disney Plus Premium

¿En qué canal transmiten Atlético de Madrid vs. Arsenal FC EN VIVO por Champions League 2026 en Brasil?

En Brasil, el enfrentamiento entre Atlético de Madrid y Arsenal FC por la Champions League 2026 contará con una amplia oferta: se verá EN VIVO por TNT Sports y TNT Go, y además estará disponible en servicios de TV y streaming como Zapping, Claro TV, Max, Sky Plus y Vivo Play, que distribuirán la señal oficial del encuentro.

TNT Sports

TNT Go

Zapping

Claro TV

Max

Sky Plus

Vivo Play

¿En qué canal transmiten Atlético de Madrid vs. Arsenal FC EN VIVO por Champions League 2026 en Chile?

En Chile, el partido Atlético de Madrid vs. Arsenal FC por la Champions League 2026 se podrá ver EN VIVO a través de ESPN en televisión de pago y mediante Disney Plus Premium en streaming, que transmitirá el encuentro para suscriptores chilenos.

ESPN

Disney Plus Premium

¿En qué canal transmiten Atlético de Madrid vs. Arsenal FC EN VIVO por Champions League 2026 en Colombia?

En Colombia, el duelo Atlético de Madrid vs. Arsenal FC por la Champions League 2026 será transmitido EN VIVO por ESPN en TV de paga y estará disponible en Disney Plus Premium para quienes prefieran seguirlo vía streaming.

ESPN

Disney Plus Premium

¿En qué canal transmiten Atlético de Madrid vs. Arsenal FC EN VIVO por Champions League 2026 en Costa Rica?

En Costa Rica, el partido Atlético de Madrid vs. Arsenal FC por la Champions League 2026 se verá EN VIVO a través de ESPN en televisión y también estará disponible en la plataforma Disney Plus Premium para su transmisión online.

ESPN

Disney Plus Premium

¿En qué canal transmiten Atlético de Madrid vs. Arsenal FC EN VIVO por Champions League 2026 en Cuba?

En Cuba, el encuentro Atlético de Madrid vs. Arsenal FC por la Champions League 2026 se podrá seguir EN VIVO a través de la señal del canal Tele Rebelde, que emitirá el partido para todo el territorio nacional.

Tele Rebelde

¿En qué canal transmiten Atlético de Madrid vs. Arsenal FC EN VIVO por Champions League 2026 en Ecuador?

En Ecuador, el Atlético de Madrid vs. Arsenal FC por la Champions League 2026 se transmitirá EN VIVO mediante ESPN en TV por suscripción y estará disponible en Disney Plus Premium para quienes opten por verlo vía streaming.

ESPN

Disney Plus Premium

¿En qué canal transmiten Atlético de Madrid vs. Arsenal FC EN VIVO por Champions League 2026 en El Salvador?

En El Salvador, los aficionados podrán ver EN VIVO el partido Atlético de Madrid vs. Arsenal FC por la Champions League 2026 a través de ESPN en televisión y Disney Plus Premium en streaming, que comparten la cobertura de la competencia en la región.

ESPN

Disney Plus Premium

¿En qué canal transmiten Atlético de Madrid vs. Arsenal FC EN VIVO por Champions League 2026 en Guatemala?

En Guatemala, el partido Atlético de Madrid vs. Arsenal FC por la Champions League 2026 será transmitido EN VIVO por ESPN en TV de paga y estará disponible mediante Disney Plus Premium para su visualización online.

ESPN

Disney Plus Premium

¿En qué canal transmiten Atlético de Madrid vs. Arsenal FC EN VIVO por Champions League 2026 en Honduras?

En Honduras, el encuentro Atlético de Madrid vs. Arsenal FC por la Champions League 2026 se verá EN VIVO gracias a la señal de ESPN y a la plataforma Disney Plus Premium, que emitirá el partido para sus suscriptores en el país.

ESPN

Disney Plus Premium

¿En qué canal transmiten Atlético de Madrid vs. Arsenal FC EN VIVO por Champions League 2026 en Nicaragua?

En Nicaragua, el partido Atlético de Madrid vs. Arsenal FC por la Champions League 2026 se transmitirá EN VIVO a través de ESPN en televisión y por Disney Plus Premium para quienes prefieran la opción de streaming.

ESPN

Disney Plus Premium

¿En qué canal transmiten Atlético de Madrid vs. Arsenal FC EN VIVO por Champions League 2026 en Panamá?

En Panamá, el duelo Atlético de Madrid vs. Arsenal FC por la Champions League 2026 se verá EN VIVO mediante la señal de ESPN en TV de pago y en la plataforma Disney Plus Premium en streaming, que cuentan con los derechos del torneo en este país.

ESPN

Disney Plus Premium

¿En qué canal transmiten Atlético de Madrid vs. Arsenal FC EN VIVO por Champions League 2026 en Paraguay?

En Paraguay, el partido Atlético de Madrid vs. Arsenal FC por la Champions League 2026 se transmitirá EN VIVO por ESPN y FOX Sports en televisión, mientras que Disney Plus Premium ofrecerá la señal en streaming para suscriptores paraguayos.

ESPN

FOX Sports

Disney Plus Premium

¿En qué canal transmiten Atlético de Madrid vs. Arsenal FC EN VIVO por Champions League 2026 en Perú?

En Perú, el Atlético de Madrid vs. Arsenal FC por la Champions League 2026 se verá EN VIVO a través de ESPN en TV de pago, y también estará habilitada la transmisión online mediante Disney Plus Premium, que comparte los derechos con ESPN para el territorio peruano.

ESPN

Disney Plus Premium

¿En qué canal transmiten Atlético de Madrid vs. Arsenal FC EN VIVO por Champions League 2026 en República Dominicana?

En República Dominicana, el partido Atlético de Madrid vs. Arsenal FC por la Champions League 2026 será transmitido EN VIVO por ESPN en televisión y podrá verse vía streaming en Disney Plus Premium, que cubre el encuentro para la región caribeña.

ESPN

Disney Plus Premium

¿En qué canal transmiten Atlético de Madrid vs. Arsenal FC EN VIVO por Champions League 2026 en Uruguay?

En Uruguay, el partido Atlético de Madrid vs. Arsenal FC por la Champions League 2026 se transmitirá EN VIVO mediante ESPN en TV de pago y a través de Disney Plus Premium en streaming, donde se ofrecerá la señal oficial del encuentro.

ESPN

Disney Plus Premium

¿En qué canal transmiten Atlético de Madrid vs. Arsenal FC EN VIVO por Champions League 2026 en Venezuela?

En Venezuela, el duelo Atlético de Madrid vs. Arsenal FC por la Champions League 2026 se verá EN VIVO por ESPN en televisión y estará disponible vía streaming en Disney Plus Premium, plataforma que compartirá la cobertura con la cadena deportiva.

ESPN

Disney Plus Premium

¿A qué hora juega el Atlético de Madrid vs. Arsenal FC por Champions League 2026?

México: 13:00

Costa Rica: 13:00

El Salvador: 13:00

Nicaragua: 13:00

Guatemala: 13:00

Honduras: 13:00

Perú: 14:00

Panamá: 14:00

Colombia: 14:00

Ecuador: 14:00

Venezuela: 15:00

Chile: 15:00

Puerto Rico: 15:00

Rep. Dominicana: 15:00

Bolivia: 15:00

Paraguay: 15:00

Argentina: 16:00

Brasil: 16:00

Uruguay: 16:00

Reino Unido: 20:00

Alemania: 21:00

España: 21:00

Italia: 21:00

Francia: 21:00

Horarios en Estados Unidos

Estados Unidos (ET): 3 p.m. en Nueva York, Miami, Washington D. C.

Estados Unidos (CT): 2 p.m. en Chicago, Dallas, Houston

Estados Unidos (MT): 1 p.m. en Denver, Salt Lake City

Estados Unidos (PT): 12 p.m. en Los Ángeles, San Francisco, Seattle

Horario, TV y dónde ver en vivo el Atlético de Madrid vs. Arsenal FC por Champions League 2025-26

Fecha: Martes 5 de mayo 2026

Martes 5 de mayo 2026 Partido: Arsenal vs. Atlético de Madrid, por la vuelta de la semifinal de la Champions League 2025-26

Arsenal vs. Atlético de Madrid, por la vuelta de la semifinal de la Champions League 2025-26 Hora: 3 p.m. ET / 12 p.m. PT (USA); 14:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/CHI)

3 p.m. ET / 12 p.m. PT (USA); 14:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/CHI) Canales TV: ESPN Sur, ESPN Deportes (Español) / ESPN Select (Inglés)

ESPN Sur, ESPN Deportes (Español) / ESPN Select (Inglés) Streaming: Disney Plus, ESPN Select (Hulu + y Disney Plus), FOX One, FOX Sports, Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones, ViX Premium, TUDN y DAZN

Disney Plus, ESPN Select (Hulu + y Disney Plus), FOX One, FOX Sports, Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones, ViX Premium, TUDN y DAZN Estadio: Emirates Stadium de Londres, Inglaterra

El Atlético de Madrid busca vencer al Arsenal tras el empate (1-1) en el Metropolitano. Esta vez, el encuentro se disputará en el Emirate Stadium, la casa de los Gunners, por la vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League 2025-26. Sigue en vivo, online y en directo la transmisión del partido por ESPN, Disney Plus Premium, Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones, TNT Sports, HBO Max, DAZN, TUDN y Amazon Prime Video. (VIDEO de X: @Atleti)

TL;DR: Arsenal FC vs. Atlético de Madrid (vuelta semifinal Champions 2026)

Arsenal recibe al Atlético de Madrid en el Emirates Stadium de Londres en la vuelta de una semifinal de Champions que muchos ven como “final anticipada”.

El equipo de Mikel Arteta confía en su fortaleza en casa y en su propuesta ofensiva para aprovechar el empuje de su afición y sellar el pase a la gran final.

El Atlético de Madrid, de Diego Simeone, llega con oficio y experiencia en este tipo de instancias, dispuesto a resistir, competir al límite y golpear en los momentos clave.

La eliminatoria es a ida y vuelta: cuenta el marcador global y, si persiste el empate tras los 90 minutos, habrá prórroga y, de ser necesario, tanda de penales para definir al finalista.

Es uno de los cruces estrellas del torneo por el nivel de las plantillas, la cantidad de figuras en cancha y la ambición de dos clubes que sueñan con levantar su primera UEFA Champions League.

FAQ: Preguntas frecuentes del Atlético de Madrid vs. Arsenal FC, semifinal de Champions League 2026

¿Cuándo y dónde se juega el Arsenal vs Atlético de Madrid por la vuelta de semifinales de la Champions League 2026?

El partido se disputa en el Emirates Stadium, en el norte de Londres, casa del Arsenal.

¿Cómo quedó el partido de ida entre Atlético de Madrid y Arsenal?

El duelo de ida terminó 1-1 en el Estadio Metropolitano: Viktor Gyökeres abrió el marcador de penal para el Arsenal y Julián Álvarez igualó, también desde los once pasos, en la segunda parte.

¿Cuál es el marcador global antes del partido de vuelta?

La eliminatoria está igualada 1-1, por lo que todo se decidirá en Londres.

¿Qué necesita cada equipo para avanzar a la final?

El ganador del partido avanzará directamente a la final; si vuelven a empatar al cabo de los 90 minutos, se jugará tiempo extra y, de ser necesario, penales para definir al finalista.

¿Cómo ha llegado el Arsenal a estas semifinales de Champions League?

El Arsenal ganó sus ocho partidos de la fase liga, algo inédito en el nuevo formato de la Champions, y luego eliminó a Bayer Leverkusen (3-1 global) y Sporting CP (1-0 global) en octavos y cuartos de final.

¿Cómo ha llegado el Atlético de Madrid a estas semifinales?

El Atlético sufrió una dura derrota 4-0 ante el Arsenal en Londres en la fase liga, pero se recompuso para terminar 14.º y eliminar después a Club Brugge (7-4 global), Tottenham (7-5 global) y Barcelona (3-2 global).

¿Qué antecedentes directos hay entre Arsenal y Atlético de Madrid?

Este será el quinto enfrentamiento oficial entre ambos clubes y el tercero de la temporada 2025/26; antes se midieron en la fase liga (4-0 para el Arsenal en Londres) y en la ida de semifinales (1-1 en Madrid).

¿Cómo le suele ir al Arsenal contra equipos españoles en Europa?

El Arsenal acumula nueve partidos seguidos sin perder frente a rivales españoles, con siete victorias y dos empates, y solo ha caído en uno de sus últimos 15 encuentros en casa ante clubes de LaLiga.

¿Cómo se comporta el Atlético de Madrid frente a equipos ingleses?

El Atlético solo ha ganado dos de sus últimos 13 partidos contra conjuntos ingleses, con tres empates y ocho derrotas, y llega a este cruce tras cuatro derrotas consecutivas como visitante ante clubes de la Premier.

¿Qué tan fuerte es el Arsenal jugando como local en competiciones europeas?

El Arsenal solo ha perdido uno de sus últimos 24 partidos europeos en casa, con 17 triunfos y seis empates, y esta temporada suma cinco victorias y un empate en el Emirates.

¿Cuál es la racha del Arsenal en esta edición de la Champions?

Los dirigidos por Mikel Arteta se mantienen invictos en esta Champions con 10 victorias y 3 empates, igualando su mejor racha histórica de 13 partidos sin perder en la Copa de Europa.

¿Qué tan goleador está el Atlético de Madrid en esta Champions League?

El Atlético suma 35 goles en esta edición, su mejor registro en una sola campaña de Copa de Europa, superando los 26 tantos de la temporada 2013/14.

¿Cuántas semifinales de Champions ha jugado el Arsenal?

Esta es la cuarta semifinal de Champions para el Arsenal, que solo logró avanzar una vez a la final, en la temporada 2005/06 ante el Villarreal.

¿Cuántas semifinales de Copa de Europa ha disputado el Atlético de Madrid?

El Atlético está en su séptima semifinal de la competición, con un balance de tres clasificaciones y tres eliminaciones en esta instancia.

¿Cuál es la historia reciente del Atlético en semifinales europeas?

El conjunto rojiblanco ha ganado seis de sus últimas siete semifinales europeas, incluida una contra el propio Arsenal en la Europa League 2017/18 camino al título.

¿Hay algún dato llamativo sobre los partidos europeos recientes del Atlético?

Ninguno de los últimos 37 partidos europeos del Atlético terminó 0-0, por lo que suele haber goles en sus eliminatorias.

¿Qué jugadores llegan como protagonistas a la vuelta?

Viktor Gyökeres viene de marcar en la ida y ya fue decisivo con un doblete en el 4-0 del Arsenal sobre el Atleti en la fase liga, mientras que Julián Álvarez es el máximo artillero rojiblanco en esta Champions.

¿Qué récord alcanzó Julián Álvarez con su gol en la ida?

El tanto del argentino en el Metropolitano lo convirtió en el primer jugador del Atlético en llegar a 10 goles en una misma temporada de Champions y, con 25 goles en 41 partidos, es el argentino que más rápido alcanza esa cifra en la competición.

¿Por qué este partido es tan especial para el Arsenal?

Porque es la primera vez que el Arsenal encadena dos temporadas consecutivas llegando a semifinales de Champions y tiene la oportunidad de volver a una final por primera vez desde 2006.

En el Riyadh Air Metropolitano se vivirá uno de los encuentros más apasionantes de la UEFA Champions League 2025-26: el Atlético de Madrid, del Cholo Simeone, recibe al Arsenal FC, de Arteta, este miércoles 29 de abril por la ronda semifinal. ¿Quieres ver la transmisión del juego en vivo y en directo? La cobertura del partido estará a cargo de ESPN, Disney Plus, FOX One, Amazon Prime Video, DAZN, Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones, FOX Sports, ViX y TUDN. (VIDEO d X: @atletienglish)