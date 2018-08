Arturo Vidal vio cómo Juventus quedó eliminado de la pasada edición de la Champions League a manos del Real Madrid. En un polémico partido en el que se pitó un dudoso penal a Lucas Vázquez en el minuto final, Cristiano Ronaldo marcó el gol en el Santiago Bernabéu que significó que los merengues lleguen a las semifinales.

El tanto de 'CR7' el 'Rey' lo observó en el Allianz Arena, pero tal parece que Arturo Vidal no olvida. Este jueves le dio una entrevista al diario catalán Mundo Deportivo allí le mandó un tremendo dardo al Real Madrid. Todo por las supuestas ayudas que ha recibido el elenco blanco en la Copa de Europa.

"Con el VAR, Bayern Munich tendría dos Champions más. Con eso, ellos no habrían ganado los últimos dos campeonatos", fue lo que declaró Vidal, nuevo jugador del Barcelona, en relación a lo sucedido con el Madrid en las últimas dos temporadas. El volante culé lo tiene más que claro.

Es más, el diario AS recordó cuando el ex Colo Colo vio cómo Cristiano le marcaba a la Vecchia Signora desde los doce pasos a través de una tablet. No podía creer lo que le habría cobrado a la 'Casa Blanca'.

Por otra parte, Arturo Vidal se prepara para un nuevo partido del 'Barza', esta vez en el marco de la segunda fecha de la Liga Santander. Los dirigidos por Ernesto Valverde jugarán como visitante ante Valladolid.