¡In extremis! Héctor Herrera anotó gol para 2-2 del Atlético de Madrid contra Juventus [VIDEO]

Atlético de Madrid es un equipo que no es muy vistoso a la hora de jugar, pero que siempre pelea hasta el final. Nunca bajo los brazos y, en ocasiones, obtiene resultados a pocos de los minutos finales. Muestra de ello fue el partido de este miércoles ante Juventus en el Estadio Wanda Metropolitano de la capital española por la fecha 1 del Grupo D de la Champions League 2019. ¿El protagonista? Héctor Herrera.



Resulta que Atlético de Madrid caía ante el cuadro de Juventus pro 2-0. Stefan Savic había puesto el descuento parcial y en el tiempo extra apareció el volante mexicano Héctor Herrera para decretar la igualdad final por la jornada inaugural de la Copa de Europa en esta temporada.

A los 90'+1, Kieran Trippier - flamante jale del Atlético - mandó un centro y Herrera se adelantó a todos. Es así que el ex jugador del Porto se elevó por los aires y venció la valla que no pudo ser defendida a la perfección por el portero polaco Wojciech Szczęsny, ex AS Roma.

Tras este cotejo, los de la capital española se enfrentarán este sábado al Celta de Vigo en el Wanda por la jornada 5 de LaLiga Santander. Por su parte, en la tienda bianconera recibirán en el Allianz Stadium de la ciudad de Turín a Brescia por una nueva fecha de la Serie A.

Atlético vs Juventus: el gol de Héctor Herrera por la Champions. (ESPN)

