Al Madrid no le hará nada de gracia: el 'dardo' de Jordi Alba tras avanzar en la Champions League

Al que le caiga el guante... Jordi Alba ha vuelto a encender la polémica respecto al Real Madrid. El futbolista del Barcelona analizó la victoria ante el Lyon -y clasificación a cuartos de final de Champions League- y aprovechó para enviar un dardo al clásico rival, valoró el regreso de Zidane y habló también de la remontada de la Juventus ante el Atlético de Madrid.

"Creo que en ocasiones a este equipo se le ha dado poco valor, es lo que pienso. Desde algunas zonas de España se da poco valor a lo que hacemos. Ojalá podamos ganarlo todo", dijo Alba tras el encuentro al programa 'El Larguero' de la SER.



Y añadió: "Hay de todo, no digo que sean todos los que no nos valoran, pero en una temporada mala como la de algún rival que ya sabéis, a nosotros nos hubieran dado por todos lados, igual que cuando ganamos se buscan preguntas que no entiendo".

El azulgrana confesó que el regreso de Zidane al banquillo del Madrid lo sorprendió, pues "no es normal que un entrenador que se va vuelva a los nueve meses".



Sobre el triunfo de la Juventus ante el Atlético de Madrid, Jordi Alba apuntó "que es muy difícil meterles tres goles, no lo esperaba, pero la Juve es un rival muy fuerte", valoró.

Recordemos que el lateral izquierdo renovó contrato con el Barcelona hasta el 2024. Desde que llegó a tienda culé en 2012, procedente del Valencia, ha ganado 14 títulos y ha disputado un total de 284 partidos, en los que ha anotado 14 goles.

