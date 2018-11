Lionel Messi , determinante en la victoria del Barcelona ante el PSV (1-2) , ya que intervino en los dos goles de su equipo, admitió al término del partido que "lo importante" era la clasificación como primeros de grupo, objetivo que los azulgrana consiguieron.



La 'Pulga' reconoció que el partido de su equipo fue un tanto desordenado y, en ocasiones, demasiado abierto.



"En el primer tiempo tuvimos muchas pérdidas inocentes, regalamos muchas pérdidas. Después con el 0-2 metieron centros con gente muy alta, algo que siempre es complicado de defender, y pusieron un delantero más", analizó.



Preguntado sobre si la acción del 0-2 fue preparada, después de que sirviera un tiro libre y Gerard Piqué la desviara, Messi aseguró que no fue así y sonrió por la broma del central azulgrana, que había asegurado que se trataba de una acción de estrategia.



"Me salió mal el tiro, él pasaba por ahí, la vio y terminó en gol", dijo Messi, quien alabó "el gran partido" de Ousmane Dembélé, que le acompañó en ataque junto con Coutinho, ante la ausencia de Luis Suárez.



Messi comentó que el equipo siempre está "preparado para competir", pero advirtió que "el año es muy largo" por lo que "hablar ahora de lo que puede pasar en febrero no tiene sentido". "Tenemos que estar tranquilos y preparados para dar el máximo", insistió.



Después de conocer que este miércoles logró el gol 106 en Champions con la camiseta del Barça, Messi admitió sentirse satisfecho: "Estoy contento por esa estadística, por seguir sumando". EFE