Barcelona vs Bayern Munich [EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE] por Fecha 5 de Grupo C de Champions League. El duelo estelar de la jornada de miércoles se llevará a cabo en el Camp Nou desde las 02:00 p. m. (hora peruana) con la transmisión de ESPN y STAR Plus para lo países de Latinoamérica. Solo en México también televisará HBO, mientras que FOX Sports lo hará en Argentina y Movistar en España. Este será un duelo clave para los dirigidos por Xavi Hernández, quienes están obligados a sacar tres puntos y esperar un traspié del Inter de Milan para seguir soñando con la clasificación a octavos de final. Po su parte, el equipo bávaro quiere quedarse con el triunfo para seguir con puntaje perfecto. Recuerda que el minuto a minuto e incidencias los puedes disfrutar en la web de Depor.





Barcelona vs Bayern Munich: alineaciones probables

Barcelona: ter Stegen, Bellerín, Koundé, García, Balde, Busquets, de Jong, Pedri, Gavi, Lewandowski, Dembélé.

Bayern Munich: Ulreich, Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies, Goretzka, Kimmich, Choupo-Moting, Gnabry, Coman, Musiala.





Entrenamiento de Barcelona antes de enfrentar a Bayern Munich. (Video: FCB)









