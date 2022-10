Todo quedó en el pasado. Han sido días convulsos en la interna del Manchester United desde el partido ante Tottenham el pasado miércoles. En aquella oportunidad Cristiano Ronaldo terminó por estallar frente su irregular presente, negándose a ingresar en los últimos minutos del cotejo y marchándose a los vestuarios antes que el árbitro pite el final. Parecía que no había vuelta atrás en la relación entre el portugués y Erik ten Hag, pero finalmente se sentaron a conversar por el bien del equipo.

Así lo indicó el diario digital británico Mirror, que aseguró que el delantero pidió disculpas a su estratega y solicitó ser convocado lo más pronto posible. Y es que como se recuerda, el DT, respaldado por la directiva, marginó a ‘CR7′ del encuentro frente a Chelsea el último fin de semana.

Precisamente tras el duelo ante el equipo londinense, ten Hag dialogó con los medios en rueda de prensa y aseguró que espera contar con el histórico jugador de los ‘Red Devils’ luego que se solucionen los problemas. “Por supuesto que lo extrañamos. Puede marcar goles. Lo necesitamos, eso está claro. Se podía ver eso en este juego”, sentenció.

Por su parte, Cristiano Ronaldo no ha vuelto a pronunciarse tras el mensaje que dejó en sus redes sociales el último jueves, en el que comentó sobre importancia del respeto y cómo practicó dicho valor a lo largo de su carrera.

“Como siempre he hecho a lo largo de mi carrera, trato de vivir y jugar con respeto hacia mis compañeros, mis adversarios y mis entrenadores. Eso no ha cambiado. No he cambiado. Soy la misma persona y el mismo profesional que he sido durante los últimos 20 años jugando fútbol de élite, y el respeto siempre ha jugado un papel muy importante en mi proceso de toma de decisiones”, escribió en su perfil de Instagram.

“Empecé muy joven, los ejemplos de los jugadores mayores y más experimentados siempre fueron muy importantes para mí. Por eso, más adelante, siempre he tratado de dar el ejemplo yo mismo a los jóvenes que crecieron en todos los equipos que he representado. Desafortunadamente, eso no siempre es posible y, a veces, el calor del momento saca lo mejor de nosotros”, agregó intentando justificarse.

¿Cuándo volverá a jugar Cristiano Ronaldo en el Manchester United?

Tras llegar a buen puerto con Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo volvería a ver actividad el jueves 27 de este mes cuando el cuadro británico se vea las caras ante el Sheriff Tiraspol en la cuarta jornada de la UEFA Europa League. Tres días después podría reaparecer en la Premier para jugar ante West Ham.





