Barcelona recibió un duro golpe en su estreno por la Champions League 2021-2022. El equipo catalán cayó 3-0 ante el Bayern Munich en el Camp Nou, un resultado que pudo ser más abultado, por la amplia superioridad de los bávaros desde el pitazo inicial. Ante este difícil momento, Gerard Piqué salió al frente e intentó explicar el marcador adverso.

“El resultado es abultado y jugando en casa, es un mal resultado, no nos vamos a engañar. Pero si miras el partido, creo que en la primera parte hemos competido, se han adelantado con un gol de rebote. En la segunda, el 0-2 nos hace daño, pero al final han entrado no sé cuántos chavales de 18 años y el equipo ha competido y ha dado la cara”, dijo a Movistar.

Bajo esa misma línea, el capitán culé agregó: “Ahora somos los que somos, es lo que hay, pero estoy convencido de que a medida que recuperemos jugadores, acabaremos compitiendo. Tenemos a gente como Ansu, como Ousmane, como el Kun... ahora no somos favoritos, pero el fútbol cambia muy rápido, la temporada pasada nadie iba a dar como favorito al Chelsea”.

Uno de los futbolistas más pifiados por la hinchada fue Sergi Roberto, quien fue reemplazado a los 59 minutos por el juvenil de 19 años Yusuf Demir. El capitán culé enfatizó que su compañero jugó en una posición que no es la suya.

“Los pitos a Sergi Roberto a mí me duelen mucho porque conozco a la persona y es un ser humano espectacular, me gustaría recordarle a la gente que él no es lateral, hace el sacrificio para jugar en esa posición. La gente es libre de manifestar, pero a mí, personalmente, me duele muchísimo”, afirmó.

El siguiente partido del Barcelona será ante el Granada (20/9) por la quinta jornada de LaLiga Santander. En el plano internacional, los de la Ciudad Condal visitarán el 29 de septiembre al Benfica en Portugal.









