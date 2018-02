El Barcelona chocará con el Chelsea en Londres por la ida de los octavos de final de la Champions League. A pocos días del crucial encuentro, se confirmó que el árbitro será Cüneyt Cakir, quien tiene una vasta experiencia en la materia.

Es un colegiado bastante habitual para los dos equipos. En la edición de la Champions League 2010-11 arbitró el Rubin Kazan-Barcelona (1-1) y el Chelsea-Spartak Moscú (4-1); en la 11-12 fue el árbitro que dirigió el empate a dos entre el conjunto azulgrana y el cuadro 'blue' que significó la clasificación de los ingleses.

En su curriculum, no tiene mayores desaciertos, salvo la magra noche para el manchester United que tuvo como beneficiario principal al Real Madrid. En la Champions del 2013-13 no expulsó a Arbeloa ni no le cobró un penal a Vidic, quien recibió una fuerte falta por parte de Diego López. Además, expulsó a Nani por una falta que, para muchos, solo ameritaba una tarjeta amarilla.

Por lo demás, ha sido el árbitro de la final de la Champions League donde el Barcelona se coronó campeón tras vencer a la Juventus en un complicadísimo partido. Sin embargo, en esta temporada, el árbitro ya sabe lo que es ver ganar al Chelsea. Fue en el Wanda Metropolitano, ante el Atlético de Madrid por 2-1.

Durante su carrera ha arbitrado en las Eurocopas de 2012 y 2016 y el Mundial de 2014. En base a 132 partidos internacionales este es su registro: 19 penaltis para los locales y 17 para los visitantes, 16 rojas a los locales y 12 a los visitantes y 261 amarillas para los primeros y 263 para los segundos.