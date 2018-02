En la previa se habló que Barcelona iba a dominar por completo las acciones ante Chelsea por la ida de octavos de final de la Champions League. Sin embargo, sucedió todo lo contrario ya que los 'blues' jugaron de igual a igual. Sino pregúntenle al brasilero Willian.



Y es que en el cotejo jugado en Stamford incluso los ingleses estuvieron más cerca de abrir el marcador que los culés. A los 33' de la primera parte hubo una destacada acción individual que hizo parar de sus asientos a los miles de hinchas del cuadro de Antonio Conte.



Con una gran jugada de individual, Willian se sacó la marca de Sergio Busquets y remató de derecha. Su tiro fue tan rápido y potente que el portero Marc-André ter Stegen no tuvo capacidad de reacción, aunque felizmente - para los intereses del Barcelona - la pelota dio en el poste.



Para este cotejo el colombiano Yerry Mina estuvo en la banca de suplentes. Por su parte, el gran fichaje Philippe Coutinho no fue considerado ya que no puede jugar este torneo por el 'Barza' al alinear en la temporada con Liverpool.



Este fue el gran remate de Willian frente al Barcelona. (FOX Sports)