Se ha perdido los últimos cinco partidos del Chelsea y podría seguir de baja hasta después de los octavos de final de la Champions League. Antonio Conte necesita de sus mejores jugadores para enfrentarse al Barcelona , el equipo con mejor ritmo en Europa, aunque todo haría indicar que Álvaro Morata no estará dentro de los convocados de 'los Blues' ante los culés, al menos en el primer duelo en el Stamford Bridge. Todo pinta para el técnico italiano.



“Estamos ante una situación seria. Los jugadores como Morata, que son importantes para nosotros, están de baja desde hace mucho tiempo”, indicó Conte, que no despejó las dudas sobre la lesión en la espalda del atacante español.



“No sé, él tiene este problema. Estamos tratando de encontrar una solución para resolver el dolor en su espalda. Me preguntas cuánto tiempo estará de baja, tal vez necesita un día, un mes o está fuera lo que resta de temporada, no sé. Estoy un poco preocupado ya que sabemos la importancia del jugador”, respondió el técnico ‘Blue’, de quien se duda si seguirá en su cargo en la próxima temporada. En Inglaterra, se afirma que no.



Álvaro Morata, de 25 años, se ha perdido los últimos cinco partidos del Chelsea por lesión y a falta de menos de dos semanas para que se dispute la ida de octavos en Stamford Bridge tiene complicado poder jugar contra el Barcelona. Su lugar lo podría ocupar el recién fichado Olivier Giroud, quien ya debutó con los ‘Blues’ ante el Watford. Así están las cosas, de mal en peor a un equipo que también peligra su clasificación para la siguiente temporada en la Champions. El Tottenham le pisa los pies.