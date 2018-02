Es un experto para este tipo de partidos y, pese que han pasado los años, han cosas que no olvidan de los Barcelona vs. Chelsea. En medio del encuentro por la Champions League , Frank Lampard dio declaraciones al diario ‘Evening Standard’ sobre lo que sería la previa del duelo más importante de la semana. Para él, y siendo un ‘Blue’ para siempre, Antonio Conte tiene una gran ventaja sobre Ernesto Valverde durante los 90 minutos: la pelota parada.



“ Chelsea necesita capitalizar sobre el Barcelona en cuanto a la debilidad de ellos: el juego aéreo. No están muy acostumbrados en defender por los costados en La Liga. Barcelona se encuentra en un modo de confianza y eso podría ayudarle a Conte en el camino”, declaró el ex mediocampista de la Selección de Inglaterra. Lampard confía en un triunfo ‘Blue’.



En cuanto al encuentro en sí, por muy raro que parezca, Lionel Messi sigue sin anotarle un gol a Chelsea después de irse con las manos vacías en ocho partidos previos en la Champions League.



El cinco veces ganador del Balón de Oro tendrá otra oportunidad de romper esa mala racha esta semana, y el técnico de Chelsea Antonio Conte cree que el pasado reviste escasa importancia cuando el Barcelona visite Stamford Bridge el martes.



"Espero que mantengamos esta tradición pero estamos hablando de un jugador fantástico", declaró Conte sobre el astro argentino en la antesala al duelo de ida por los octavos de final de la Champions. "Lo más importante es el presente.



"Debemos tenerle mucho respeto pero al mismo tiempo debemos estar emocionados de tener este tipo de partidos y de recibir este tipo de desafíos. No será fácil, pues conocemos a este jugador a la perfección, estamos hablando de uno de los mejores del mundo", añadió el entrenador italiano.



Varios de los choques entre ambos clubes han sido épicos, si bien no se han enfrentado en la Champions desde que Chelsea se apuntó una sorprendente victoria de último momento sobre el Barcelona en su marcha al título en 2012.