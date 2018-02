¿Acaso uno de los jugadores más criticados de la temporada será titular en uno de los duelos más esperados de la temporada? Sport lo confirma en edición digital de este lunes: André Gomes tiene muchas chances de estar en el 11 este martes en Stamford Bridge por los octavos de final de la Champions League. El portugués, que estaba fuera en el mercado de fichajes de invierno, tendría una posibilidad a coste del sistema de juego de Antonio Conte y de una inyección que prepara el técnico culé para unos 90 minutos de alta tensión.



A Gomes se le buscado equipo en todas partes. De Inglaterra hasta Italia y ligas menores en Europa. No obstante, el Barcelona no ha podido venderlo a un precio acorde a sus expectativas. La directiva culé simplemente considera que el luso no se acostumbra a jugar al ADN catalán y que su suplencia se debe eso, mas no a un buen juego y técnica que ha demostrado cuando estaba con el Valencia. Sin embargo, ¿cuál es la razón de apostar por él ahora?



Para Valverde se debe a su descanso en la temporada y la merma de Paulinho en las últimas fechas. El brasileño no es aquel jugador del mes de diciembre y, quizás, la opción de André Gomes sea la mejor, dado que junta al equipo y no abre los espacios en el medio.



El portugués puede mejorar mucho, pero sus 'rivales' por un puesto en la medular tampoco están mucho mejor. Dembélé no tiene prácticamente ritmo de competición, Coutinho no puede jugar Champions y Paulinho atraviesa un bache tanto de juego como físico. Hay que recordar que este último llegó con la temporada en marcha en China, y justo ahora se cumple un año entero desde que el centrocampista empezó 'su' campaña.



El Chelsea aprovecha muy bien las bandas con las subidas de Moses y Marcos Alonso, por lo que Valverde querrá tapar seguro esas progresiones. Con André Gomes, el Barça jugaría un 4-4-2 más lineal, protegiendo mejor los carriles, mientras que Paulinho obliga a convertir en un rombo el centro del campo. Así pues, todos los caminos llevan a Gomes.