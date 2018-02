El Barcelona vs Chelsea fue uno de los partidos que generó más expectativa en los hinchas, pero también en jugadores. En esa linea, el colombiano Yerry Mina esperaba ser titular, sin embargo, no solo fue excluido del once inicial de Valverde, también se quedó sin un lugar en la banca de suplentes.



Ante la cantidad de suplentes del Barcelona y otro miembros del staff técnico, en la banca de Stamford Bridge no había espacio para más jugadores. Ante semejante situación, cuando Mina buscaba un sitio, le dijeron que debía ir a la tribuna.



Es así que Yerry Mina , resignado e incómodo por el momento que estaba viviendo en la previa del Barcelona vs Chelsea , tuvo que sentarse en una de las primeras filas para el público. Una imagen viral en Facebook dejó ver que no la estaba pasando bien.



Chelsea y Barcelona empataron 0-0 al descanso en el partido de ida de octavos de final de la Champions League. Pese a haber dejado la posesión al conjunto azulgrana (76%-24%), el Chelsea gozó de las mejores ocasiones de la primera mitad, con dos disparos de Willian que se estrellaron en los palos de la meta defendida por Ter Stegen.