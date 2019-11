“El partido es especial para mí”, comienza Ousmane Dembélé, quien se reencuentra con algunos de sus ex compañeros para el Barcelona vs. Borussia Dortmund. En el Camp Nou, el delantero galo vuelve a verse con su ex equipo luego de tres años. “Sigo teniendo a algunos en el equipo, seremos ahora rivales, pero eso no cambia nada. Nos los veo hace mucho tiempo, emocionalmente es un poco difícil para mí, pero estaré contento de verlos”, agregó el delantero culé, que es probable que tenga minutos de juego en la fecha 5 de la Champions.

Consultado por el estilo de juego de los teutones, Dembélé describió al Dortmund: “Es un equipo que ataca y no suele quedarse atrás. Siempre juegan en equipo, atentos y lo dan todo. Quieren ganar cada partido, especialmente esté porque es muy importante”, concluyó.

Con 10 puntos en cuatro fechas disputadas, Barcelona quiere asegurar su pase a los octavos de final de la Champions League, mientras que el Dortmund no quiere perder para mantener diferencias con el Inter de Milán, el otro equipo que lucha también con ellos por el segundo puesto en el Grupo F del torneo. Se viene un definitivamente un partidazo.

Fecha y hora del encuentro

Barcelona se mide el miércoles (3 p.m. hora peruana) ante el Dortmund por la quinta jornada del torneo. Para Ernesto Valverde y Lucien Favre, es un duelo que podría considerarse de vida o muerte. El vasco urge de los tres puntos para asegurar su lugar entre los 16 mejores del campeonato, mientras que el suizo para continuar en el banquillo.

Mauricio Pochettino asoma como un posible reemplazo de él a raíz de los malos resultados en la Bundesliga. Se viene una buena semana de Champions.

MÁS NOTICIAS DEL MUNDO