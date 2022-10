Lo que pintaba como un curso en el que Barcelona recuperaría la envergadura ganada a lo largo de su historia, se ha desmoronado en los últimos tres partidos de Champions League. El equipo volvió a dejar escapar puntos el pasado miércoles jugando de local ante el Inter de Milan y su clasificación a octavos de final pende de un hilo. Grave problema para la directiva, que confiaba sobreponerse económicamente con base a los ingresos que pueda sacar a lo largo de este torneo.

La entidad dejaría de percibir fuertes ingresos en caso el plantel dirigido por Xavi Hernández quede marginado de la Liga de Campeones. La directiva del club había realizado un presupuesto previendo al menos una clasificación hasta cuartos de final, pero de no ser así, verán seriamente afectadas sus estimaciones.

Y es que estar al menos entre los ocho mejores equipos de Europa le habría significado al Barcelona tener en el bolsillo alrededor de 20 millones de euros, cifras que ni siquiera podría lograr en caso conquiste el trofeo de la Europa League.

Vale recordar que la semana pasada la institución llevó a cabo una Asamblea para socios en la que se dio a conocer que la dirigencia catalana prevé, para el final de esta temporada, un beneficio de 274 millones de euros (270,7 millones de dólares) con unos ingresos récord de 1.255 millones de euros (unos 1.239 millones de dólares). Quedar afuera de la Champions de manera prematura cambiaría por completo estos números.

Con su empate ante el cuadro ‘neroazzurro’, el Barcelona ya no depende de sí mismo para clasificar a octavos de final. Solo tiene cuatro puntos en la tabla de posiciones del Grupo C, a falta de dos jornadas para el cierre de esta primera fase. El conjunto azulgrana está obligado ganar sus próximos dos partidos ante Bayern Múnich y Viktoria Plzen. Pero también debe de esperar que Inter de Milán no logre triunfar en ninguno de sus dos cotejos restantes.





¿Cuándo vuelve a jugar el Barcelona?

La escuadra de la Ciudad Condal se verá las caras con el Real Madrid este fin de semana por LaLiga Santander, en una nueva edición del clásico del fútbol español. Recién el día 26 del presente mes recibirán al Bayern de Munich por la Champions League, un duelo en el que tienen que conseguir los tres puntos a como de lugar para no echar a perder la temporada.

En esa misma jornada, el Inter de Milan recibirá al Viktoria Plzen en el Giuseppe Meazza. De ganar, todo estaría consumado para el Barcelona. Tendría que conformarse nuevamente con la Europa League y meterse de lleno a la pelea por la competencia doméstica.





