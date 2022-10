Volvió a moverse la interna del Paris Saint-Germain, después que a primeras horas del último martes se difunda en la prensa francesa los motivos por los que Kylian Mbappé estaría descontento y desee apurar su salida del club. Tras la difusión de la noticia, se encendieron nuevamente las alarmas de búsqueda de club para el delantero galo. Ya no solo el Real Madrid apareció en carpeta, sino también equipos como Liverpool y Manchester United. Sin embargo, para el entrenador Christophe Galtier no se trata más que de rumores absurdos.

Así lo hizo saber en declaraciones a la prensa luego del empate del PSG ante Benfica en el Parque de lo Príncipes por la cuarta fecha de la UEFA Champions League. “Hemos sabido mantenernos concentrados en el partido, pero me parece increíble que a pocas horas de un partido salte un rumor como ese”, manifestó visiblemente enfadado a los medios de comunicación.

“De un rumor se hace una información y de una información una declaración. No lo voy a comentar”, agregó en referencia a la noticia difundida desde Francia para todo el mundo. Además, manifestó que, pese a no conseguir los tres puntos, su equipo no perdió nunca la concentración y destacó el desempeño de su delantero de 23 años. “El objetivo era estar concentrados en el partido. Mbappé ha hecho un gran esfuerzo, ha marcado y ha mostrado que está concentrado en la competición”, sentenció.

Vale recordar que en la víspera del PSG vs. Benfica, diversos medios indicaron que el oriundo de Bondy siente haber sido estafado en la renovación que firmó con ‘Les Parisiens´ en mayo último. Se sabe que para que se prolongue su estadía en la capital de Francia, a la ‘Tortuga’ le hicieron unas propuestas que aún no se cumplen ni van camino a hacerlo.

Mbappé pidió una serie de refuerzos en el mercado de verano pasado, pero ninguno llegó. Los altos mandos del PSG tampoco pudieron vender a Neymar, una solicitud que hizo Kylian cuando negociaban la renovación de contrato. Fuentes directas en el caso que aseguran que no hay marcha atrás y que las promesas incumplidas por parte del PSG han arruinado la relación con el jugador de 23 años.

Por tal motivo no se deja de barajar su posible llegada al Real Madrid, que ya se vendría ‘cocinando’ desde hace varios meses. Aunque aparecen también en la disputa dos clubes de la Premier League: Liverpool y Manchester United. En el caso del primero, ya hubo un contacto en el pasado, según revelo el mismo futbolista en mayo de este año, pero nunca se pudo llegar a un acuerdo.





