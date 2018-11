Su primer gol con el Barcelona y espera que sea el de muchos. Con este tanto, Malcom espera que Ernesto Valverde le dé más oportunidades en la alineación de los culés. En el Barcelona vs. Inter de Milán , el delantero brasileño se lució con fuerte disparo para vencer la valla de Handanovic, el golero del equipo rival que no pudo hacer nada para evitar el tiro.



Barcelona es el puntero absoluto del grupo B de Champions League con nueve puntos. Una victoria de los azulgranas los terminaría de meter en los octavos de final del torneo europeo en busca de su sexta 'Orejona'. Sin embargo, no ha sido así.



El conjunto de Inter culminó un proceso de crecimiento que empezó hace dos meses con la contundente goleada 5-0 endosada al Génova el sábado en San Siro para hacer el pleno de confianza de cara al duelo con el Barcelona del próximo martes.



Así, el cruce europeo con el Barcelona llega en un momento de euforia para el Inter, que con sus últimas prestaciones logró acercar a la hinchada "nerazzurra" y que buscará el martes un resultado positivo para dar otro paso hacia octavos en un San Siro completamente lleno.