¡Tiembla el Inter! Barcelona convoca a Lionel Messi para el partido por Champions en el Camp Nou

No guardan nada. Los delanteros del Barcelona , Lionel Messi y Ousmane Dembélé , que no pudieron jugar el último partido de LaLiga Santander ante el Getafe por lesión, han entrado en la convocatoria para recibir este miércoles al Inter de Milán en la segunda jornada del Grupo F de la Champions League 2019-20.



El astro argentino, que sufrió una contractura en el adductor del muslo derecho ante el Valencia y no pudo jugar contra el Getafe, recibió el alta médica tras completar el entrenamiento de esta tarde y podría reaparecer mañana en el debut del Barça en el Camp Nou en esta 'Champions'.



También entró Dembélé, ausente en Getafe por una sobrecarga en los isquiotibiales de la pierna izquierda, aunque el técnico, Ernesto Valverde, ha dado una convocatoria de veinte jugadores, por lo que tendrá que hacer dos descartes antes del encuentro.



Quienes son baja segura por lesión son los defensas Jordi Alba y Samuel Umtiti y el delantero Ansu Fati. Los veinte convocados por Valverde para medirse al Inter son: Ter Stegen, Neto, Lenglet, Piqué, Todibo, Semedo, Júnior, Wagué, Sergi Roberto, Sergio Busquets, Rakitic, De Jong, Arthur, Arturo Vidal, Aleñá, Carles Pérez, Griezmann, Dembélé, Messi y Luis Suárez



