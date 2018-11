Barcelona amaneció este lunes con la noticia que Lionel Messi abordaría el avión rumbo a Milán para enfrentar al Inter por Champions League , todo es cataluña festejan, en Italia, se preocupan.



El español Borja Valero , centrocampista del Inter reconoció este lunes que si puede "elegir" preferiría que los azulgranas jugaran sin el argentino Lionel Messi.



Borja Valero subrayó que Messi, que viajó con el Barcelona a Milán (norte) pese a fracturarse el radio del brazo derecho el 20 de octubre en un partido contra el Sevilla, cambiaría el encuentro de San Siro, en la rueda de prensa previa al choque de este martes.



"Que esté Messi en el campo cambia (el partido). Es uno de los mejores del mundo y hace la diferencia. Hemos preparado el partido para que esté Messi o no. Lo que sí puedo decir es que si puedo elegir espero que no esté", afirmó Borja Valero.



La lesión de Messi le impidió participar en el partido de la primera vuelta, disputado hace dos semanas en el Camp Nou y que finalizó 2-0 a favor del conjunto de Ernesto Valverde con goles del hispano-brasileño Rafinha Alcántara y del español Jordi Alba.



Más allá de la presencia de Messi en el duelo de San Siro, el centrocampista español consideró que el Barcelona sale como "favorito", alegando que el Inter todavía no tiene la experiencia internacional de los azulgranas.



"El favorito siempre es el Barcelona, tiene a los mejores del mundo. Nosotros hemos llegado a la Champions después de muchos años y vamos a intentar hacer el mejor partido, pero sabiendo que ellos son los favoritos", aseguró.



Para Borja Valero una de las claves del encuentro será la capacidad del Inter de aguantar los ritmos de un Barcelona que salta al campo para dominar la posesión del balón.



"El Barcelona condiciona el partido porque siempre tiene el balón. Nosotros no estamos acostumbrados a esto. Es muy difícil, ellos tienen la gestión del balón en el ADN y será difícil presionar bien", opinó.



EFE