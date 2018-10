En la previa del Barcelona vs. Inter de Milán , Hristo Stoichkov se ofreció a ser el reemplazo de Lionel Messi en el partido en el Camp Nou por la Champions League. Como se recuerda, el ‘Torpedo de Bulgaria’ fue extremo de los culés en los años 90. En medio de la rueda de prensa, Ernesto Valverde se mostró sorprendido y contestó en el juego del búlgaro. “Pues no lo había pensado, pero no te vayas muy lejos por si acaso”, respondió el entrenador barcelonista, que habló unos instantes con Stoichkov antes del entrenamiento final de los catalanes.



Ambos no llegaron a coincidir en el FC Barcelona, puesto que Valverde se fue al Athletic de Bilbao el verano de 1990, justo cuando llegó el búlgaro procedente del CSKA Sofía.



La ausencia de Lionel Messi durante las próximas tres semanas por una fractura en un brazo obliga a todos los futbolistas del Barcelona a unirse y rendir mejor que nunca, dijo el defensor Jordi Alba antes del choque ante el Inter de Milán por la Champions League.



"Nadie puede reemplazar a Leo, hace que cualquier equipo sea mucho mejor y le garantiza al menos 20 goles por temporada", comentó Alba en una conferencia de prensa antes del duelo del miércoles en el Camp Nou.



"Todos esperamos que Leo resuelva partidos, pero ahora que no está tenemos que tirar todos del carro y apretar más que nunca los dientes", comentó.



Se espera que Messi esté fuera de las canchas por los próximos seis partidos del Barça, incluido el clásico del domingo contra el Real Madrid y los partidos como local y visitante contra el Inter de Milán, después de sufrir una lesión en la victoria 4-2 del sábado sobre el Sevilla por La Liga.



Alba, quien con frecuencia se asocia con Messi por el flanco izquierdo del ataque del Barça, admitió que personalmente era un jugador menos peligroso sin su capitán.



"Ve muchos desmarques míos que nadie ve. Nos intentamos buscar y con él me siento más fuerte, pero mi juego va a ser el mío. Seguro que se le va a echar de menos", sostuvo.



Al igual que el Barça, el Inter ha ganado sus dos partidos en la Champions League y es el principal rival del equipo catalán en el Grupo B del torneo continental.