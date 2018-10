Barcelona vs. Inter de Milán se ven las caras por Champions League en un duelo de altos vuelos por el liderato del grupo B de la competición continental, que el equipo azulgrana afrontará con la sensible baja de su líder Leo Messi.



El equipo azulgrana lidera la llave empatado a seis puntos con los italianos, mientras por detrás se sitúan PSV Eindhoven y Tottenham, ambos con cero unidades, tras cosechar sendas derrotas en sus dos primeros encuentros.



El equipo de Ernesto Valverde llega a este encuentro con la moral alta tras ganar el sábado 4-2 al Sevilla para recuperar el primer puesto liguero, pero con la baja sensible del astro argentino Leo Messi.



El capitán azulgrana se fracturó un brazo en una mala caída en ese partido y estará unas tres semanas de baja, con lo que se perderá este encuentro y también el de vuelta que se jugará en Milán el 6 de noviembre.