En la previa del Barcelona vs. Inter de Milán , más de un hincha se pregunta por qué Mauro Icardi se fue de las menores del Barcelona para probar suerte en el fútbol de Italia. Entrenaba en ‘La Masía’ y – en ese momento – los culés eran el mejor equipo del mundo. Entonces, ¿qué hizo que el delantero argentino prefiriera la Sampdoria en el 2011 por los culés? Aquí les presentamos la historia del recuerdo del atacante de la Selección de Argentina.



Por el 2011, y debido a la crisis económica de Argentina, la familia de Icardi decidió mudarse a España (Islas Canarias) para tener una mejor calidad de vida. Ahí, después de unos años, Mauro hizo menores en el Unión Deportiva Vecindario, para luego – de un gran campeonato en donde habían ojeadores del Barcelona – el club catalán le ofrezca un contrato no laboral de seis años para que forme parte de las menores de los azulgranas.



En ese entonces, Mauro Icardi tenía de 15 años de edad. Su llegaba a Barcelona fue como para contarla a todos tus parientes. El mismo Pep Guardiola lo recibió y le dijo que lo estaban esperando durante nueve meses. No obstante, él nunca se sintió cómodo en Barcelona.



Años después, él mismo afirmaría: "El juego del Barcelona era muy diferente a mis características y optamos por cambiar al fútbol italiano, que es el que más se adapta a mí". Y hasta su ex representante, Abian Morano fue contundente en Toda Pasión al explicar la salida de Icardi de la institución blaugrana.



"Irse del Barcelona, le cambió la vida a Mauro. Él es una creación de un trabajo de 10 años y ese paso al fútbol italiano fue determinante: estoy convencido de que no sin esa decisión hoy no sería futbolista profesional. El sistema de juego del Barcelona cambió. El 9 pasó a un segundo plano. En el primer equipo Samuel Eto'o fue desplazado a la banda, David Villa fue desplazado a la banda y hasta Ibrahimovic pasó un año casi en banco. Mauro es 9 purísimo y ellos llevaron ese sistema a todas las categorías menores", explicó Morano.



Hoy Icardi es la figura del Inter y una de las más importantes del fútbol italiano. Lo han querido varios equipos del mundo y siempre ha querido quedarse en Milán. Mauro ama Italia.