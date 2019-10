¡Era tu gol! Alexis Sánchez se falló el 2-0 en el Barcelona vs. Inter por la Champions League [VIDEO]

Centro desde la banda izquierda, cabezazo de Alexis Sánchez y la pelota pasa fuera del área. Sobre el final del Barcelona vs. Inter de Milán , el delantero chileno se perdió el 2-0 para los italianos en el estadio Camp Nou. En un choque no apto para cardíacos, los catalanes no tienen como encontrarle la vuelta pese a las actuaciones de Lionel Messi y Griezmann.



Alexis Sánchez fue ubicado en la alineación titular de Antonio Conte y ha destacado en el encuentro al lado del argentino Lautaro Martínez, quien abrió el marcador a los 2 minutos de juego. El ‘Toro’ ha sido una pesadilla para toda la defensa de los culés.



Barcelona viene de empatar en el campo del Dortmund en la primera jornada (0-0), en la que la actuación soberbia de Marc André ter Stegen evitó males mayores, y necesita un buen resultado contra el Inter, que no es otra cosa que una victoria, no sólo para asaltar la primera posición del grupo, sino para fortalecer a un colectivo que ha tenido un arranque de temporada nada solvente, con dos derrotas en LaLiga.



El Barcelona llega al partido del Inter rearmado por la victoria en el campo de Getafe (0-2), donde los azulgranas rompieron con una racha de ocho encuentros seguidos como foráneos sin arrancar un triunfo.

El gol que falló Alexis Sánchez en el Barcelona vs. Inter de Milán. (Video: ESPN)

