¡Lautaro, das miedo! Escapada en el área, Ter Stegen en el suelo, pero… [VIDEO]

Pase en profundidad de Candreva, velocidad de parte de Lautaro Martínez y el delantero estaba solo para poner el 2-0 en el Barcelona vs. Inter de Milán. No obstante, para bien todos los fanáticos azulgranas y del equipo de Lionel Messi, el delantero se encontraba un ‘pasito’ adelantado y se tuvo que iniciar la jugada con los pies de Ter Stegen. Partidazo.



Lautaro Martínez es un peligro para todos los defensas del Barcelona. No le encuentran la fórmula de cómo frenar al ex Racing Club de Avellaneda. Un delanterazo que no hace extrañar la partida de Mauro Icardi, quien marcó gol el pasado martes en la Champions.



Barcelona viene de empatar en el campo del Dortmund en la primera jornada (0-0), en la que la actuación soberbia de Marc André ter Stegen evitó males mayores, y necesita un buen resultado contra el Inter, que no es otra cosa que una victoria, no sólo para asaltar la primera posición del grupo, sino para fortalecer a un colectivo que ha tenido un arranque de temporada nada solvente, con dos derrotas en LaLiga.



El Barcelona llega al partido del Inter rearmado por la victoria en el campo de Getafe (0-2), donde los azulgranas rompieron con una racha de ocho encuentros seguidos como foráneos sin arrancar un triunfo.

El ataque de Lautaro Martínez que generó miedo en el Barcelona-Inter. (Video: ESPN)

