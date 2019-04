Barcelona vs. Liverpool: fecha, horarios y canales del partido por semifinales de Champions League 2019

Barcelona y Liverpool chocarán protagonizarán una de las semifinales de la Chmapions League 2019 , tras avanzar cada uno en su duelos eliminatorios ante Manchester United y Porto, respectivamente. El duelo, que será transmitido por la cadena Fox Sports y ESPN se llevaría a cabo el próximo 30 de abril desde las 14:00 horas (en Perú) en el Camp Nou.

El Barcelona llegó a la semifinal luego de imponerse en ambos duelos por cuartos ante los 'Diablos Rojos'. En la ida, jugada en Old Trafford, el cuadro liderado por Lionel Messi se impuso 1-0 con tanto de Luis Suárez. Así, el cuadro 'culé' rompió una racha negativa en ese estadio, en el que nunca había ganado en cinco partidos disputados.



Con ese resultado, la vuelta en el Camp Nou tomó protagonismo. Lionel Messi se encargó de que todo vuelta a la tranquilidad tras unos primeros minutos auspiciosos del United. Dos golazos del astro argentino y otra gran 'pepa' de Coutinho para el 3-0 final.



Por su parte, al igual que los 'culés', el Liverpool derrotó en los dos partidos al Porto. 2-0 en la ida jugada en Anfield y 4-1 en la vuelta, partido que se disputó en el estadio luso de Do Dragao. La llave se resolvió gracias al poderío inglés en ataque, y a una defensa que es de las menos goleadas del torneo.



A la espera de la confirmación de las fechas tentativas (30 de abril/1 de mayo para la ida y 7/8 de mayo para la vuelta), todo hace indicar que el partido de ida de las semifinales entre el Barcelona y Liverpool será el 30 de abril desde las 14:00 horas (en Perú) en el Camp Nou. La vuelta, programada para la siguiente semana, se daría el 7 de mayo en Anfield. El ganador se medirá con el vencedor de la llave Tottenham vs Ajax en el Wanda Metropolitano el 1 de junio.

