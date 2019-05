¿Cábala? Pierde un diente en el Barcelona vs. Liverpool y pide 'fracturarse' más si eso lleva al título

“Perdí un trozo de diente, pero no es serio. Estoy contento de seguir perdiendo trozos de forma regular si seguimos ganando”, indicó Clément Lenglet a Radio Montecarlo luego de la goleada del Barcelona sobre el Liverpool. Los catalanes tienen un pie y medio en la final de la Champions League, Lenglet ha sufrido una pequeña fractura, pero eso no le importa, él sigue jugando para el bien suyo y, especialmente, de los catalanes con los triunfos en la Champions.



Lenglet habló de la marca especial que le realizaron a Mohamed Salah, lo que fluctuó que el delantero egipcio no anote ni un solo gol en el duelo del Camp Nou, por lo que el Barcelona debería seguir con la misma fórmula de cara al partido de vuelta en Anfield Road. Eso sí, Lenglet seguirá sin un diente para aquel partido y el juego de la final, si clasifican los culés.



Tras poner un pie en la final de la Champions League con su goleada ante el Liverpool en el Camp Nou (3-0), la plantilla de Valverde regresó este jueves a los entrenamientos pensando en el intrascendente compromiso liguero de este sábado en Balaídos.



Los titulares en la ida de las semifinales del 'Champions' hicieron trabajo de recuperación, mientras que el resto de futbolistas empezó a preparar el partido contra el Celta ejercitándose con mayor intensidad.



También participaron en la sesión los jugadores del Barça B Iñaki Peña, Moussa Wagué, Oriol Busquets, Álex Collado, Riqui Puig, Carles Pérez y Abel Ruiz del Barça B.



A algunos de ellos, Ernesto Valverde los convocará tras el entrenamiento de este viernes para viajar a Vigo, una lista en la que no estarán muchos pesos pesados del vestuario azulgrana, a quienes reservará para la trascendental vista a Anfield Road de la próxima semana.



