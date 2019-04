A Messi no le gusta esto: la UEFA eligió al árbitro para el Barcelona vs. Liverpool por la ida de Champions League

Barcelona tiene el reto más duro del año este miércoles cuando enfrente al Liverpool por la semifinal de ida de Champions League. Este lunes, se conoció que Bjorn Kuipers ha sido designado para ser el árbitro que dirija el juego.



El colegiado de Oldenzaal, de 46 años, es uno de los fijos en partidos importantes en el concierto europeo en las últimas temporadas.



De hecho, ha dirigido finales como la de la Champions League 2013-14 en la que el Real Madrid ganó por 4-1 al Atlético de Madrid. También arbitró la final de la Europa League de la temporada pasada donde los dirigidos por Diego Simeone vencieron al Olympique de Marsella por 3-0.



Ni Barcelona ni Liverpool conocen la derrota con Kuipers, aunque alguno de los resultados, como el 0-0 de los cuartos de final de la Liga de Campeones 2016-17 ante el Juventus significaron la despedida azulgrana.



En aquel partido, una falta clarísima de Miralem Pjanic para amarilla, tras llevarse por delante a Messi, que cayó a plomo desde el aire. El pómulo izquierdo de Leo llegó a sangrar.

La primera vez que le dirigió al equipo español fue en la fase de grupos de la Champions League 2009-10 ante el Dinamo de Kiev, con triunfo por 2-0. Luego, en octavos en el feudo del Stuttgart, el choque se saldó con empate a uno.



Al Liverpool le ha dirigido también cuatro veces. Comenzó con la victoria en el terreno del Debrecen en la Champions 2009-10 (0-1), campaña en la que más tarde, en la Liga Europa, arbitró la goleada en cuartos sobre el Benfica (4-1).



En la presente Champions League, incluidas las previas, el holandés ha dirigido, entre otros partidos el Real Madrid vs. Roma, el Nápoles vs. PSG, el Juventus vs. Atlético de Madrid y el Tottenham vs. Manchester City.



Kuipers estará auxiliado en las bandas del Camp Nou por sus compatriotas Mario Diks y Erwin Zeinstra; el encargado del VAR será Danny Makkelie y el auxiliar de este Pol van Boekel, en tanto que el cuarto colegiado será el griego Tasos Sidiropoulos.



