¡Imperdonable! El increíble gol que falló Mohamed Salah solo en el área ante el Barcelona [VIDEO]

Para no creerlo. Si esa no entró, queda claro que esta noche el Camp Nou no verá su arco caer. A los 85 minutos, y tras el golazo de Messi para el 3-0 del Barcelona al Liverpool , Mohamed Salah, de gran partido, se perdió el descuento de manera increíble, solo prácticamente en el área chica: su remate se estrelló en el palo.

Todos aún estaban alucinando con el tremendo gol de tiro libre de Messi, incluso el propio cuadro azulgrana, cuando los 'Reds' tuvieron el descuento en los pies nada menos que de Mohamed Salah, quien remató de pierna derecha tras un rebote pero su disparo pegó, de manera increíble, en el palo, cuando Ter Stegen estaba ya vencido.



El imperdonable fallo de Salah en Barcelona-Liverpool. (Video: FOX)

Finalmente, el Barcelona se impuso 3-0 de local con goles de Luis Suárez, y doblete de Lionel Messi. El argentino sentenció el partido de ida cuando el cuadro inglés estaba más cerca de encontrar el empate, pero la falta de contundencia le terminó pasando factura.



Ahora todo se decidirá la próxima semana en Anfield, en el partido de vuelta de esta llave que por ahora se ha pintado de azulgrana totalmente.

► El espectacular mosaico del Camp Nou para recibir al Barça



► Los 20 futbolistas más valiosos de las semifinales de Champions



► ¡Klopp no deja nada al azar! El último movimiento del Liverpool en la previa del partido ante Barcelona



► La peor decisión de su vida: el juvenil que pudo ser parte de la 'generación' del Ajax pero firmó por Real Madrid