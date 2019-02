El 'Txingurri' no guarda nada: el súper once del Barcelona ante Lyon por la Champions League 2019

Ernesto Valverde ha decidido no guardar nada para el Barcelona vs Lyon por el partido de ida de octavos de final de la Champions League 2019. Es así que el 'Txingurri' ha decidido mandar una alineación súper ofensiva ante los franceses con Lionel Messi, Luis Suárez y Ousmane Dembélé como estandartes.



La alineación completa que el 'Txingurri' manda para el partido contra Lyon está conformada por: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Roberto, Busquets, Rakitic; Messi, Suárez y Dembélé. Con este once, los azulgranas quieren asegurar la clasificación desde el primer partido.

La sorpresa del Barcelona es la presencia de Sergi Roberto, en lugar de Arturo Vidal. Valverde se ha decidido por el toque del canterano, en ausencia de Arthur, en lugar de la contundencia de Vidal. En el lateral derecho jugará Nelson Semedo.

Así jugará hoy el Lyon

Bruno Genesio alineará una formación con un 4-2-3-1. Ndombele y Aouar formarán el doble pivote, por detrás de Bertrand Traoré, Depay y Terrier, y con Moussa Dembélé como referencia en ataque. En defensa, Dubois y Mendy jugarán de laterales; Marcelo y Denayer serán los centrales.