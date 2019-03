Nadie está a salvo: la advertencia de Ernesto Valverde a días el Barcelona-Lyon por la Champions

Cualquier cosa puede pasar. El técnico del Barcelona , Ernesto Valverde , advirtió este viernes, tras la sorprendente eliminación del Real Madrid en los octavos de final de la Champions League , que "nadie está a salvo" de quedar afuera del torneo más importante del mundo a nivel de clubes.



"Cuando vemos que hay equipos que caen en 'Champions' cuando llevan marcadores favorables como el Real Madrid, como el PSG, equipos tan potentes, nos quiere decir lo difícil que es la empresa" , dijo Valverde en la rueda de prensa previa al encuentro de Liga del sábado contra el Rayo Vallecano.



Muestra lo "difícil que es ganar y que tenemos que estar atentos a nuestro partido también porque aquí nadie está a salvo", añadió el técnico azulgrana, que el miércoles se enfrenta al Lyon en la vuelta de octavos de final de Champions League, tras empatar 0-0 en la ida.



Preguntado por la crisis madridista tras su eliminación en Champions, Valverde se limitó a afirmar que "lo vemos desde la distancia y con respeto, el fútbol es como es, que en una semana a cualquier equipo le pueden cambiar las cosas y no tenemos nada que decir''.



Aunque el Real Madrid se encuentra lejos en la clasificación liguera, a 12 puntos del Barça que es líder, Valverde no quiso darlo por descartado.



"No lo descarto por respeto y por matemáticas. Quedan 36 puntos por jugarse, es verdad que le sacamos 12 puntos, pero lo que pensamos nosotros es que nuestros rivales, los que estén con margen, tienen posibilidades", explicó Valverde.



