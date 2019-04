¡Con un regreso esperado! La lista de convocados de Manchester United para enfrentar a Barcelona por Champions

Manchester United tendrá un duro reto este martes cuando enfrente al Barcelona en Camp Nou por la vuelta de los cuartos de finales de la Champions League. En la ida cayeron por 1-0 y la esperanza continúa, más aun ahora que tendrá la vuelta de una de sus estrellas, hablamos de Alexis Sánchez.

Veinte años después de que anotó un tanto agónico para que el Manchester United ganara la final ante el Bayern Múnich, Solskjaer estará de vuelta este martes en el estadio de Barcelona, ahora como técnico. Y buscará revertir el marcador adverso de los Red Devils ante el conjunto local.

Ander Herrera, que también se quedó fuera en la ida, está aquejado de un problema muscular y no podrá enfrentarse a los 'blaugrana', que parten con el 0-1 de ventaja cosechado en Old Trafford.



Alexis y Matic tampoco pudieron ser de la partida la semana pasada, pero esta vez, ya recuperados de sus molestias, podrán ser alineados en el Camp Nou.



La presencia de Alexis en el once inicial parece remota, en tanto que Romelu Lukaku, Marcus Rashford y Jesse Lingard están en forma, pero la inclusión de Matic por Scott McTominay o Fred en el centro del campo parece más plausible.

LISTA DE CONVOCADOS



PORTEROS: De Gea, Romero, Grant



DEFENSAS: Dalot, Darmian, Young, Jones, Lindelöf, Rojo, Smalling



CENTROCAMPISTAS: McTominay, Matic, Fred, Pogba, Lingard, Mata



DELANTEROS: Martial, Sánchez, Lukaku, Rashford

