Hacia Messi: el mensaje de Solksjaer previo al Barcelona vs. Manchester United en Old Trafford

Sin duda que los ojos del mundo del fútbol estarán este miércoles en Old Trafford, escenario del Barcelona vs. Manchester United por una de las llaves de cuartos de final de la Champions League. Los locales se tienen fe, sobre todo porque en la llave de octavos despacharon al PSG de Neymar, Edinson Cavani y Kylian Mbappé tras ganarle 3-1 en París. Si bien es cierto que Lionel Messi viene en racha, no genera miedo en el plantel que dirige Ole Gunnar Solksjaer.

En rueda de prensa para los medios del Viejo Continente, el técnico del Manchester United mostró su confianza para el choque contra Barcelona en la ida de cuartos de final. Admitió que " Messi va a poner a prueba a nuestros defensores, aunque no es el único jugador culé en el que deben concentrarse". Cualquiera de sus futbolistas de ofensiva son más que peligrosos.



"No podemos concentrarnos solo en él (Messi). Barcelona también tiene a Rakitic, Suárez y Coutinho", añadió el técnico del equipo inglés, que no oculta la peligrosidad de la pareja atacante formada por el capitán azulgrana y su compañero uruguayo. "Estamos preparados y la confianza es alta. Lo que hicimos contra PSG y nuestra remontada (en la clasificación del campeonato) nos han dado confianza en lo que podemos hacer", consideró el noruego.

"El próximo partido siempre es el más importante. Pero contra el 'Barza', su historia, sus jugadores, tenemos que mejorar nuestro juego, algo que no logramos hacer contra el PSG en la ida", advirtió el también ex jugador del elenco británico.

Además, manifestó que los dos equipos pueden marcar, pero los defensas también son muy buenos. "Firmaría un 3-3 en la ida y en la vuelta con una victoria en los penales. Habrá que mantener la concentración durante los 90 minutos o seremos castigados por Barcelona", concluyó. Solo queda esperar tremendo partidazo en Inglaterra.



(Con información de AFP)

► Confirmado el nuevo formato: así será la Copa América 2020

► ¡El fin de la era Cavani! PSG busca venderlo y dar con el golpe con un gran fichaje

► Perú jugaría amistosos con Costa Rica y Colombia en el Monumental

► La historia del hincha que se cambió de equipo tras final del River vs. Boca

► Mira aquí la tabla de posiciones de LaLiga Santander