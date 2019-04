A todo o nada: el plan de Ernesto Valverde que hace soñar al Barza con las semis de la Champions

El entrenador del Barcelona , Ernesto Valverde , aseguró que, a pesar del 1-0 favorable en la ida de los cuartos de final de la Champions League ante el Manchester United , su equipo afrontará el duelo de este martes en el Camp Nou "con la idea de ganar" para evitar sorpresas de última hora.



"No tenemos que especular con el marcador, pero no queremos que nos marquen. Nuestra idea es ganar el partido y no salir pensando que tenemos una ventaja", aseguró el técnico de la escuadra 'Azulgrana'. Asimismo, en la comparecencia previa al duelo de vuelta, Valverde señaló que lo que más teme de su rival es el espíritu que tienen, e instó a sus hombres a que el partido no se convierta en un intercambio de golpes.



''Lo que tienes que intentar es centrarte en lo que tú crees que es bueno para ti. No podemos convertir el partido en que nosotros creemos una oportunidad y luego ellos tengan otra. Tenemos que cerrar bien los espacios para que no tengan opciones", añadió.



Consciente de que se trata de un encuentro "importante" después de que su equipo encadene tres años sin clasificarse para las semifinales de la competición, el DT del Barcelona se mostró convencido de que la afición responderá y "empujará" a los jugadores.

No obstante, Valverde, como lo hizo también el técnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, criticó el poco tiempo de recuperación (6 días) entre los dos partidos de los cuartos de final. Con vistas a este martes, el técnico azulgrana precisó que Lionel Messi está recuperado del golpe en la cara que sufrió en la ida y reconoció que Ousmane Dembélé, quien reapareció en Huesca, todavía no está para jugar un partido entero.



► ¡Florentino en problemas! Las cláusula secretas en el contrato de Hazard que molestan a jugadores del Real Madrid



► Se pone exquisito: este delantero condiciona su vuelta al Real Madrid con un gran pedido



► Se lo deja al Real Madrid: las razones por las que Barcelona dejó de pujar por Luka Jovic para verano



► Cristiano y Messi dándose un beso: la polémica portada de France Football de la que no se deja de hablar en España