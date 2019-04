"Tenemos rabia": la desazón de los hinchas del Real Madrid cuando les preguntan por el Barça-United [VIDEO]

Los hinchas del Real Madrid no quieren saber nada del partido entre Barcelona y Manchester United. No porque no les guste la Champions League , más bien por la posibilidad de que el acérrimo rival salga con el triunfo de Old Trafford y se acerque más al sueño de la sexta.



Esas son las sensaciones que ha podido recoger Depor esta mañana a las afueras del estadio Santiago Bernabéu. "Si pueden perder, mejor", ha dicho uno de los hinchas del Real Madrid a nuestro enviado especial a España.

El Barcelona vs Manchester United , que en su ida de cuartos de Champions League se jugará desde las 2 de la tarde (hora peruana), será transmitido para toda América Latina través de la señal de FOX Sports.



Manchester United formará este miércoles con: De Gea, Young, Jones, Smalling, Lindelof, Shaw, Matic, McTominay, Pogba, Rashford y Mata. Mientras que el FC Barcelona va con: Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba, Rakitic, Arthur, Busquets, Messi, Luis Suárez y Coutinho.



Recordemos que el FC Barcelona llega a este partido de Champions League tras eliminar en octavos al Lyon de Francia. Mientras que el Manchester United hizo lo propio ante el PSG.

► ¿Coutinho ante su futuro club? El morbo del Barça-United por la partida del brasileño a Old Trafford en 2020



► Son pocos, pero son: los 8 futbolistas que jugaron en el Barcelona y Manchester United [FOTOS]



► ¡Nadie lo tenía! Estrella del Barcelona recibe el alta médica y podría jugar ante United por Champions



► Fecha, hora y guía de canales para ver Barcelona vs. Manchester United por Champions League