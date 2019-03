Barcelona vs. Lyon EN VIVO: minuto a minuto, goles, estadísticas y videos del partido por Champions League

HOY, Barcelona vs. Lyon juegan EN VIVO y EN DIRECTO por los octavos de final de la Champions League. El Camp Nou se viste de gala y será escenario de un partido atractivo, donde la llave queda abierta tras el empate sin goles de ambos clubes. A continuación, conoce toda la información que debes conocer para seguir el partido entre el Barcelona y el Olympique de Lyon por la web de Depor.

Sigue el minuto a minuto, toda la previa, estadísticas, alineaciones, horarios en el mundo, canales de TV y links para ver fútbol en vivo y en directo de manera segura y legal, según sea el país. Barcelona vs. Lyon vuelven a cruzarse, esta vez, por el pase a cuartos de final de la Champions League.

El equipo de Ernesto Valverde sabe que en esta instancia cualquier cosa puede suceder y la etiqueta de favorito no existe. Esto debido a los resultados sorpresivos que han sucedido en los últimos enfrentamiento; por eso, el técnico del Barcelona pondrá lo mejor que tiene con la ausencia de Ousmane Dembéle por una lesión.

Barcelona está advertido, aunque tiene hoy una gran oportunidad para poner los pies en los cuartos de final, donde ha estado en dieciséis ocasiones desde 1995 y solo ha fallado en una ocasión (2006-07), a manos del Liverpool.

Si el partido se decidiera en la tabla de estadísticas, no habría problemas. Los de Valverde siempre han superado al Olympique de Lyon en sus enfrentamientos, el último también en una vuelta de octavos de final y que en la vuelta también se había resuelto con empate (1-1).

Barcelona recibe a Lyon por los octavos de final de la Champions League en el Camp Nou.

Barcelona vs. Lyon: alienaciones posibles

Barcelona : Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Arthur, Rakitic; Messi, Suárez y Coutinho o Malcom.



Olympique Lyon : Lopes; Dubois, Denayer, Marcelo, Mendy; Ndombele, Tousart; Depay, Fekir, Aouar; y M. Dembélé.

Estadísticas del Barcelona vs. Lyon

El Barcelona suma 29 partidos consecutivos sin perder en Europa en el Camp Nou (desde que con un 0-3 lo hizo el Bayern en mayo de 2013), con 26 victorias y tres empates (1-1 ante el Atlético en cuartos de la 2013-14; 0-0 frente al Juventus en la 2016-17 y el intrascendente 1-1 ante el Tottenham en este curso).

Para el partido de hoy, la alineación de Ousmane Dembélé determinará el dibujo del Barcelona. El francés notó molestias al término del partido ante el Rayo Vallecano y las pruebas médicas demostraron la existencia de una elongación en el bíceps femoral del muslo izquierdo.

¿Cómo llega el Barcelona al partido de Champions League?

Sin Dembélé, se abren diferentes escenarios tácticos para Valverde. Podría decidirse por un cambio de piezas, mantener el 4-3-3 y situar a Coutinho en la posición del francés, aunque las dudas en el juego del brasileño son un inconveniente.

Otra opción posible, con ese mismo dibujo, es situar a Malcom como extremo en lugar de Dembélé, y si Valverde quiere asegurar más el centro del campo, entonces su Barcelona jugaría con cuatro medios (Arturo Vidal o Sergi Roberto) acompañarían a los habituales Busquets, Rakitic y Arthur.

Una tercera opción táctica pasaría por utilizar un recurso que Valverde ha puesto en práctica cuando su equipo ha necesitado remontar un partido (como ante el Sevilla o el Rayo), y entonces ha dispuesto un 4-2-3-1, con un doble pivote (Busquets, Rakitic), Messi de falso nueve flanqueado a derecha a izquierda por Sergi Roberto/Arturo Vidal y Coutinho; y un solo delantero (Luis Suárez).

¿Cómo llega el Lyon en Champions League?

El Olympique de Lyon no tiene nada que perder y aspira a ser el protagonista de esta racha de sorpresas en los octavos de final de la Champions League.

Unos 5.000 seguidores lioneses acompañarán a su equipo en Barcelona, donde esperan ofrecer una imagen mejor que la del último fin de semana en el duelo liguero contra el Estrasburgo, que fue capaz de remontar tras ir perdiendo por dos goles (2-2).

Todas las miradas están puestas en el veterano central brasileño Marcelo, uno de los pilares de la defensa que tuvo que retirarse al cuarto de hora del último partido por molestias en el muslo izquierdo.

Su presencia o no podría condicionar hasta el sistema táctico que desplegará el entrenador Bruno Genesio para hacer valer el empate a cero de la ida. El técnico del Lyon deberá decantarse por reforzar la retaguardia con una defensa de cinco, si Marcelo está en condiciones, o por mantener su clásica línea defensiva de cuatro.

Arriba, la amenaza estará de nuevo representada por un Moussa Dembélé muy en forma, autor de cuatro goles en los últimos dos partidos, secundado desde la segunda línea por los habilidosos Memphis Depay y Nabil Fekir, una de sus estrellas y que no pudo jugar en la ida.

Declaraciones de los protagonistas

El capitán del Lyon , Nabil Fekir, destacó: "Es verdad que las sorpresas en esta Champions League te dan ideas. Ahora venimos aquí a hacer una hazaña y sabemos que será una cosa muy complicada", aseguró el francés. "Es un placer jugar en el Camp Nou, en un estadio mítico como éste. Pero venimos con una finalidad: tenemos un partido muy importante mañana, estamos todos listos y será una velada muy interesante", insistió el mediapunta.

Ernesto Valverde, técnico del Barcelona : "Esta tarde veremos cómo está y decidiremos, pero si no está bien no entrará en la lista. Es verdad que es un partido definitivo, pero no podemos arriesgarnos a perder un cambio de antemano", advirtió.

Arhur, volante del Barcelona : "Me equivoqué al ir a esa fiesta y asumo mi responsabilidad. Fue un momento duro para mí. Me fastidió por la lesión y por mis compañeros, pero tanto ellos como el cuerpo técnico me ayudaron. Sabía lo que hacía, pero pido disculpas si he molestado a alguien", apuntó en la previa del partido de la Liga de Campeones ante el Lyon.

Canales para ver Barcelona vs. Lyon por Champions League

Argentina: ESPN 2

Brasil: Esporte Interativo Plus, Esporte Interativo

Canadá: DAZN

Chile: ESPN 2

Colombia: ESPN 2

Ecuador: ESPN 2

Francia RMC Sports 2, RCM Sports en direct

Internacional: UEFA Champions League App

Japón: DAZN

México: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Internacional: Facebook Live

Perú: ESPN Play Sur

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 1

Estados Unidos: Galavisión, Univisión Deportes

Reino Unido: BBC Radio 5 Live, BBC Radio Manchester, BT Sports



Horarios para ver el partido por Champions League

México: 2:00 pm.

Perú: 3:00 pm.

Ecuador: 3:00 pm.

Colombia: 3:00 pm.

Venezuela: 4:00 pm.

Bolivia: 4:00 pm.

Argentina: 5:00 pm.

Chile: 5:00 pm.

Paraguay: 5:00 pm.

Uruguay: 5:00 pm.

Brasil: 6:00 pm.

Reino Unido: 8:00 pm.

España: 9:00 pm.

Japón: 5:00 am. (14 de marzo)

Últimos partidos de Barcelona

23/02/19 | Sevilla 2-4 Barcelona | Liga Santander

27/02/19 | Real Madrid 0-3 Barcelona | Copa del Rey

02/03/19 | Real Madrid 0-1 Barcelona | Liga Santander

06/03/19 | Barcelona 0-1 Girona | Supercopa de Catalunya

09/03/19 | Barcelona 3-1 Rayo Vallecano | Liga Santander

Últimos partidos del Olympique Lyon

19/02/19 | Lyon 0-0 Barcelona | Champions League

24/02/19 | AS Mónaco 2-0 Lyon | Ligue 1

27/02/19 | Lyon 3-1 Caen | Ligue 1

03/03/19 | Lyon 5-1 Toulpuse | Liga 1

09/03/19 | Strasbourg 2-2 Lyon | Ligue 1