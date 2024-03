Un poco de calor para el juego. La UEFA Champions League se encuentra en su etapa más emocionante y entre los partidos que nos depara la fase de cuartos de final, destaca el enfrentamiento entre el Paris Saint-Germain y el Barcelona. El PSG se encuentra en una posición única como el único representante francés en la decisiva etapa de la competición. Este hecho no ha pasado desapercibido para la Ligue 1, que ha aprovechado la oportunidad para calentar aún más el duelo y brindar su apoyo al equipo parisino de Luis Enrique, con una publicación que no ha pasado desapercibido en las redes sociales.

En el centro de atención de este duelo encontramos a dos protagonistas indiscutibles: Gerard Piqué y Kylian Mbappé. La imagen que circula en las redes sociales habla por sí sola: ‘Kiki’ fue nombrado el MVP en el último enfrentamiento entre ambos equipos, dejando una imagen algo desagradable para el ex defensa del Barcelona.

En un rápido contraataque, Piqué se vio obligado a sujetar la camiseta de Mbappé para intentar detenerlo, una acción que no pasó desapercibida para los aficionados y que ahora es objeto de discusión antes de este próximo encuentro a pesar de que el exdefensor catalán ya está muy lejos del Camp Nou y sus alrededores.

El tweet de la liga francesa sugiere que Mbappé fue quien comenzó el declive de Piqué, lo que a su vez dio lugar a la idea de la Kings League, la competición presidida por Piqué. Sin embargo, la respuesta no se hizo esperar por parte de la Kings League, recordando que el catalán posee más títulos de Champions League que toda la liga francesa junta.

El último enfrentamiento entre el PSG y el Barcelona fue un partido memorable. El cuadro francés venció con un contundente 1-4 en el Camp Nou, un resultado que sorprendió a muchos. Mbappé fue la figura destacada de aquel encuentro, anotando un hat trick.

A pesar de los esfuerzos, los defensores del Barcelona, incluido Piqué, no pudieron contener el ímpetu del delantero, aunque es importante señalar que el hoy presidente de la Kings venía de una lesión que lo había mantenido fuera de juego durante varios meses.

La publicación de la Ligue 1 que despertó la indignación del barcelonismo.

El PSG, con un Mbappé ansioso de ganar la primera Champions League de su carrera, se medirá ante el vigente campeón de España, comandado por Xavi Hernández, el 9 o 10 de abril próximo en el Parque de los Príncipes de París. Mientras que la vuelta se disputará en el Estadio Olímpico de Montjuic el 16 o 17 del mismo mes.

El partido entre PSG vs. Barcelona, que fue la tercera llave en salir en el sorteo de cuartos de final, podrá verse a través de ESPN y STAR Plus, MAX (México) y TNT Sports, señales oficiales de la Liga de Campeones para América Latina. Mientras que en España se verá vía Movistar. Asimismo, recomendamos no verlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

Así quedó la tabla de cruces de la Champions League tras el sorteo de cuartos de final.

