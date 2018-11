De la que se salvó el Barcelona, un milagro podría decirse. En los últimos minutos del Barcelona vs. PSV en Eindhoven, los tulipanes tuvieron la chance de ponerse en ventaja, pero un doble palo salvó el arco de Marc-André ter Stegen. El portero alemán se salva, así como los catalanes de no ir perdiendo al final del primer tiempo del duelo en Holanda.



No solo eso. Ter Stegen se lució con una espectacular tapada en los primeros minutos y luego vino otro palo, con el que en total fueron en el primer tiempo para el PSV. Barcelona no ha generado una sola chance en el duelo por la quinta jornada de la Champions League.



El Barcelona viaja a Eindhoven con siete bajas y el objetivo de lograr una victoria que le clasifique para los octavos de final de la Champions League como primero del Grupo B. El conjunto azulgrana, que ya está matemáticamente clasificado como segundo, es líder de su grupo con 10 puntos.



Barcelona quiere avanzar a los octavos de final como el primero de su zona por encima del PSV Eindhoven. Para lograr su cometido, el cuadro catalán tendrá que ganar o empatar. Aunque, la visita a Holanda será complicada por la cantidad de bajas.