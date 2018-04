Desde que llegó a la AS Roma para la temporada 2015-16 procedente del Manchester City (primero a préstamo), Edin Dzeko se convirtió en titular indiscutible en el conjunto de la capital italiana. Este martes 'arrancó' ante Barcelona por la vuelta de cuartos de final de la Champions League y vaya que estuvo efectivo en los primeros minutos.



Y es que al también ex delantero del City, Wolfsburgo y FK Teplice de República Checa solo le bastó seis minutos para marcarle al elenco culé en el Estadio Olímpico. Todo se dio gracias a un gran pase de Danielle De Rossi.



Dzeko recibió entre dos defensores del Barcelona y ante la salida del portero alemán Marc-André ter Stegen definió con su pierna zurda. El tiro no fue a la perfección, pero bastó para poner el primero en el marcador.



Este tanto significó el sexto del atacante bosnio en la temporada de Champions. Con anterioridad le marcó al también al 'Barza' en Camp Nou, Shakhtar Donetsk, Chelsea (2) y Qarabag.