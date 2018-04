El diario ‘Marca’ y ‘AS’ para Madrid y ‘Sport’ y ‘Mundo Deportivo’ para Cataluña. Con la eliminación del Barcelona en los cuartos de final de la Champions League, el medio español no dudó en calificar a la eliminación culé como el “mayor ridículo de la historia”. No es para menos. Luego del 4-1 en el Camp Nou, todos creían que el Barza tenía el pase en semifinales. No fue así. La Roma espera a su rival luego de eliminar a Messi y compañía.

El titular de 'Marca' tras la eliminación en Champions. El titular de 'Marca' tras la eliminación en Champions.

Por su parte, el presidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu, reconoció la superioridad del Roma, que hoy eliminó al conjunto azulgrana al golearle por 3-0 y dar la vuelta a la eliminatoria.



"Han sido mejores que nosotros y hay que felicitarlos. Han jugado mejor, nos han dominado desde el principio del partido, nos han encerrado con la presión y se lo han creído. Nos han superado en todos los terrenos", lamentó Bartomeu.



El máximo mandatario de la entidad catalana, que pidió perdón a los socios y aficionados culés por el mal partido que hizo el equipo esta noche en el Olímpico de Roma, no quiso analizar más profundamente lo sucedido.



"Lo siento por no haber llegado a semifinales. Ha sido un día muy triste para todos pero ya habrá tiempo para analizarlo tranquilamente. Tenemos un equipo competitivo, que hoy no se ha visto, pero nos volveremos a levantar en la Liga y en la Copa", sentenció. Barza vuelve a caer en los cuartos.