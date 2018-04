Stephan El Shaarawy, extremo internacional del Roma, que se enfrentará este miércoles al Barcelona en la ida de las semifinales de la Champions League , el argentino Lionel Messi "es el mejor jugador del mundo". El 'faraón' explicó en declaraciones a la web de la UEFA que saben que "será muy complicado jugar contra el Barcelona en el Camp Nou", pero aseguró que no tienen "nada que perder".



"Tenemos que intentar demostrar nuestro espíritu, trabajar duro y aprovechar todas las oportunidades que tengamos. Tenemos que ser conscientes de que la eliminatoria se juega durante 180 minutos. Trataremos de sacar un buen resultado en Barcelona", afirmó.



El Shaarawy indicó que tendrán que estar muy atentos al manejo del balón del Barcelona y a "los movimientos que se le ocurren a Lionel Messi". "Es el mejor jugador en este momento, y no estoy hablando solo del Barça sino del mundo entero. Nos enfrentamos al mejor y cada vez que tiene el balón, puede hacer que ocurra algo. Es por eso por lo que tendremos que tratar de actuar para restringir su influencia tanto como sea posible", aseguró.



"Todos dicen que no somos los favoritos y esa es la verdad. Sin embargo, nadie nos dio muchas posibilidades de avanzar en el grupo, así que debemos olvidarnos de lo que piensa la gente", manifestó.



Lo que tiene claro es que es un encuentro que genera mucha emoción y entusiasmo en el Roma porque es un encuentro que todos los jugadores quieren experimentar y disputar.



"Es la competición más importante, junto con el Mundial. Creo que es el sueño de todos los jugadores jugar y experimentar esas noches, que son tan especiales, sobre todo porque todo el mundo está mirándote. Es por eso por lo que es tan maravilloso llegar tan lejos y ganar partidos, o incluso terminar líder de grupo como este año. Esas son cosas que permanecen contigo el resto de tu vida", añadió.

Fuente: EFE