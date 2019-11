La solución a la lesión de Suárez: los dos puestos para Messi en el Barcelona vs. Slavia Praga

La lesión de Luis Suárez arrastra cambios. De cara al partido del martes entre Barcelona vs. Slavia Praga , el técnico Ernesto Valverde debe encontrar al sustituto para el vacío que provoca la salida del delantero uruguayo en la alineación titular. En la derrota ante Levante, el vasco probó con Lionel Messi como centrodelantero y así jugaría ante los checos en el Camp Nou, en pro de una victoria para el equipo azulgrana y la alegría para todos sus fanáticos en Catalunya.



Con Messi como ‘9’, Antoine Griezmann pasaría a jugar por la izquierda y Ousmane Dembélé a la derecha. Si bien ambos atacantes galos no pasan por un buen momento futbolístico en el ADN azulgrana, Valverde no tiene opciones que seguir puliéndonos bajo Messi como eje.



La otra posibilidad en la fórmula

La otra solución sería jugar con Griezmann como referencia de ataque, ya habiéndolo hecho en el pasado con el Atlético de Madrid de Diego Simeone. De esta forma, Messi pasaría a la izquierda y Dembélé seguiría en la banda derecha en el duelo de la cuarta jornada de la Champions League , y que puede significar – prácticamente- el boleto a los octavos de final de la siguiente instancia en el torneo europeo.



Barcelona se enfrenta el martes (12:55 p.m.) al Slavia Praga por otra jornada de la Champions League. En el otro duelo, el Inter recibe al Borussia Dortmund en San Siro.



Barcelona tiene siete unidades en tres fechas jugadas, mientras que los italianos y alemanes se encuentran con cuatro puntos.



