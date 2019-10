Alucinante: la tapada con los pies de Ter Stegen en el Barcelona-Slavia [VIDEO]

Vaya que eso es un arquero. En el primer tiempo del Barcelona vs. Slavia Praga , Ter Stegen se lució bajo los tres palos para salvar el arco de los culés. Tapadón de parte del arquero alemán que deja el partido (1-0) en el primer tiempo en la República Checa. Cuando la defensa no puede, ahí se encuentra el golero para salvar a los suyos.



Luego del gol de Lionel Messi , el partido se jugó más en el mediocampo que en las áreas. No obstante, el equipo local tuvo la chance de igualar el encuentro, pero ahí estaba Ter Stegen para calmar a Messi, Antoine Griezmann y los suyos. Está tapando todo.



Un Barcelona al alza, con su trío atacante en su mejor versión, al que se añade Ousmane Demebélé, juega en la República Checa en la tercera jornada del Grupo F de la Champions League contra el Slavia de Praga, un rival contra el que el equipo azulgrana no se ha medido nunca.



Sí, en cambio, el Barcelona ha jugado en su estadio, el Eden Arena (Sinobo Stadium), cuando se enfrentó al Viktoris Plzen (0-3), hace ocho años en la Liga, con triplete de Messi. Aquel partido se debió disputar en un terreno que reuniese las condiciones de la UEFA, cosa que no ocurría con la cancha del rival.



Así fue la tapada de Ter Stegen en el Barcelona-Slavia. (Video: FOX Sports)

