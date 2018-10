El juego entre Barcelona y Tottenham será el duelo más atractivo del miércoles en Champions League. Previo al partido, el diario 'Marca' recordó que los técnicos, Ernesto Valverde y Mauricio Pochettino, tuvieron una historia calificada como "traumática".

Hace doce años, el 'Txingurri' se convirtió en DT del Espanyol, equipo que tenía como líder al argentino. La primera decisión del nuevo entrenador fue dejar de contar con el defensor y capitán del cuadro blanquiazul.

" Valverde llegó al Espanyol y decidió que no me quería porque yo era el que manejaba todo el vestuario (...). Me costó aceptarlo, pero con el tiempo lo entendí", reveló Pochettino en un episodio de su libro 'Un mundo nuevo'.

Paco Herrera, director deportivo de la institución hace dos años, recordó lo ocurrido en ese entonces. " Fue un momento traumático, pero el equipo necesitaba cosas nuevas, había centrales de la casa que subían fuertes y luego comprobamos que no nos fue tan mal, ya que jugamos la final de la UEFA", indico a 'Marca'.

Doce años más tarde, el destino cruzará nuevamente a Valverde con Pochettino, esta vez como entrenadores de dos de los equipos mejor considerados en el 'Viejo Continente': Barcelona y Tottenham, respectivamente. Un duelo para no perderse en Champions League.