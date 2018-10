No parece un partido de Champions League, sino uno de nivel regional o escolar. En medio del Barcelona vs. Tottenham se puede observar un mal estado del campo de juego. De color amarillo y no de verde, el mítico estadio de Wembley recibió a catalanes e ingleses para jugar por la segunda jornada de la UCL. Y seguramente más de algún jugador se habrá quejado.



Puede que no sea campo sintético, pero igual el estado no se presta para el mejor fútbol del mundo. La Champions League presenta a los mejores jugadores del mundo, como es el caso de Lionel Messi, Philippe Coutinho y Harry Kane, entre otros futbolistas en este encuentro.



Barcelona se adelantó con un gol de Coutinho tras una buena jugada de Jordi Alba. El lateral derecho sorprendió y el atacante brasileño le pegó un sólido disparo para marcar el 1-0. Barcelona obtuvo un triunfo en la pasada jornada y – de sumar tres más – se consolidaría en el liderato del Grupo B de la Champions League. Soberbio todo.



Barcelona necesita de un triunfo para sostener al equipo como a Ernesto Valverde, el técnico vasco que no gana hace tres fechas y empezar a llover las críticas.