Con un once plagado de suplentes y la clasificación como primero de la llave B en el bolsillo, el FC Barcelona empató este martes 1-1 con el Tottenham del argentino Mauricio Pochettino, que merced a ese punto selló su boleto para los octavos de final de la Liga de Campeones.



Con cinco victorias y un empate en las seis fechas de la primera fase, el Barça accede a las rondas eliminatorias como líder con 8 puntos más que los 'Spurs'.



El conjunto inglés suma ocho puntos, los mismos que el Inter de Milán, que no pasó del empate en casa ante el PSV Eindhoven (1-1), pero se clasificó por sus mejores guarismos goleadores.



Sin Leo Messi, Marc André Ter Stegen, Luis Suárez, Gerard Piqué, Sergio Busquets o Jordi Alba en el once de inicio, el técnico Ernesto Valverde dio minutos a jóvenes canteranos como Juan Miranda o Carles Aleñá, y a habituales suplentes como el belga Thomas Vermaelen o el brasileño Arthur.