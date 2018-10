Para ponerlo en un marco y verlo miles de veces. En el Barcelona vs. Tottenham , Ivan Rakitic marcó el mejor gol de la jornada de la Champions League. El volante croata vio la pelota fuera de área y le pegó así en el aire para marcar un golazo sobre la valla de Hugo Lloris, como si fuese una revancha del partido frente Francia con Croacia en el Mundial de Rusia 2018.



Primero Coutinho había adelantado a los culés y luego fue Rakitic, quien le dio la calma al Barcelona tras tres resultados negativas. En La Liga no les fue bien, en la Champions League les va de maravillas. Primero fue un goleada sobre el PSV y ahora un triunfo cómodo en Wembley, con un mal estado del campo, que les daría seis puntos en el Grupo B de la UCL.



A diferencia de otros duelos, Coutinho fue ubicado como extremo izquierdo en el campo de juego. Ernesto Valverde decidió mandar al banco de suplentes a Dembélé para tener otro tipo de ataque. Y vaya que resultó. Primero fue un gol del brasileño y ahora fue el croata.



Barcelona necesitaba de un triunfo para calmar a la directiva, que duda sobre la renovación de Ernesto Valverde. Los malos resultados no se olvidan; los buenos así.