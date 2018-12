Ousmane Dembélé marcó el gol del 1-0 del Barcelona vs Tottenham por la fecha 6 de la fase de grupos de la Champions League 2018. De esta forma, el francés pone paños fríos a la gran polémica que sus tardanzas han generado en los últimos días.



Cuando corrían los 6 minutos del Barcelona vs Tottenham y los azulgranas todavía no habían asomado con peligro, el 'Mosquito' recuperó la pelota antes de la mitad de la cancha, se sacó un rival a pura velocidad y el resto fue un show.

Tal como dejan ver las imágenes, cuando parecía que Dembélé iba a romper el arco de Lloris, este sorprendió a todos con un espectacular amague. Solo frente al arco, al delantero del FC Barcelona no le quedó más que definir con extrema sutileza.



Dembélé ha participado directamente en 8 anotaciones (4 goles y 4 asistencias) en sus últimos 8 partidos con el FC Barcelona. El francés pasa por un gran momento pese a sus sonadas tardanzas como azulgrana.