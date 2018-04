Arturo Vidal es uno de los mejores jugadores del Bayern Munich. Es por eso que la noticia que se ha conocido este martes en la previa del partido ante Sevilla por la Champions League en Allianza Arena, ha dejado a los hinchas con una preocupación encima.



Se trata de una lesión que el crack chileno no ha podido superar y que hará que se pierda los próximos partidos con los bávaros. No estará mañana en el Bayern Munich vs Sevilla y tampoco jugará ante el Monchengladbach este sábado por la Bundesliga.

"Creo que Arturo Vidal podrá comenzar de nuevo con los entrenamientos el jueves", dijo en conferencia Jupp Heynckes sobre el estadio de la lesión de rodilla del 'Rey', quien recién volvería a las canchas en las semifinales de la Copa de Alemania.

El técnico del Bayern Munich podría apostar por una medular con Javi Martínez y el colombiano James con la pareja de extremos Arjen Robben y Franck Ribéry para intentar hacer daño por las bandas, con Müller y Lewandowski en punta.