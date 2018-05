De no ocurrir algo inaudito, el delantero del Real Madrid Cristiano Ronaldo se ha asegurado acabar de nuevo como máximo goleador de la Champions League , pese a no haber marcado en la semifinal contra el Bayern Múnich.



Aunque no vio puerta en el doble enfrentamiento con los alemanes, Cristiano Ronaldo suma más de 10 goles y mantiene una considerable diferencia con los delanteros del Liverpool, Roberto Firmino y Mohamed Salah.



Uno de los dos debería marcar seis goles en la final que enfrentará al Real Madrid contra el Liverpool el próximo 26 de mayo en Kiev, contando que Cristiano Ronaldo no anote también, para impedir que el portugués acabe por sexto año consecutivo como máximo goleador de la Champions League y la séptima vez en su carrera.